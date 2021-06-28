加密貨幣今年初迎來驚人漲勢，吸引散戶進入該市場，更有不少人投入挖礦行列，但在各國開始監管加密貨幣、甚至試挖礦活動後，短短2個月的時間價格血崩，近期北京當局更阻斷四川挖礦業者電力，導致算力大減，甚至出現顯卡拋售現象，礦機巨頭比特大陸甚至暫停販售，並傳出向台積電砍單。然而，過去曾在挖礦活動大賺一筆的繪圖處理器(GPU)巨頭NVIDIA，至今還沒有向媒體透露在該領域發生問題。

電動車大廠特斯拉繼2月宣布開放以加密貨幣龍頭比特幣購買自家產品，執行長馬斯克不斷推崇包括狗狗幣等虛擬貨幣價值，讓比特幣一度漲破6萬美元大關，不料，馬斯克在近月以挖擴活動不環保為由，宣布暫停比特幣交易特斯拉產品，就算後來指稱比特幣能以再生能源進行挖礦活動，願意考慮恢復比特幣交易，比特幣仍止不住跌勢，甚至一度跌破3萬美元關卡，幾乎吐回今年以來所有漲勢。

身為全球最大的加密貨幣挖礦機廠商比特大陸，同時也是全球晶圓代工龍頭台積電客戶，市場傳出台積電今年第四季5奈米遭砍單約2萬片，損失約3億美元，導致相關供應鏈也受到影響，今年第四季甚至是明年初的營運動能可能受到影響。

至於在挖礦活動也受到追捧的NVIDIA，去年9月發表基於Ampere 架構的3款GeForce RTX 30系列GPU，包括RTX 3070、RTX 3080，以及最頂級規格的RTX 3090，更在同年底推出GeForce RTX 3060 Ti，在市場上被掃購一空，不僅遊戲玩家搶購，傳出也有許多挖礦業者掃貨，導致NVIDIAU不得不針對某些GP鎖算力，為此，NVIDIA還在今年2月18日宣布推出加密貨幣挖礦處理器 (CMP) 30HX，即將陸續推出30HX、40HX、50HX、90HX等後續產品。

NVIDIA於5月26日美股盤後公布 2022 會計年度第一季財報，CMP礦卡貢獻了1.55億美元；遊戲業務來到27.6億美元，季增 11%、年增 106%；資料中心業務20.5億美元，年增 79%；專業視覺化為3.72億美元，年增21%；車用業務1.54億美元、年減1%。從以上數據來看，反而受到NVIDIA關注的汽車產業銷售業績下滑，資料中心業務大增長，主要來自去年客戶大量採購。

NVIDIA指出，預期CMP能貢獻約4億美元的銷售額，對於全新的產品線來說，CMP表現不俗，但黃仁勳強調，推出礦卡僅是滿足遊戲玩家可以充分獲得GPU的措施。黃仁勳指出，遊戲市場正迎來史上最大動能，他不能因為挖礦需求而排擠為遊戲玩家特地推出的GPU需求。

NVIDIA也不是沒有追求過挖礦商機。實際上，NVIDIA曾在2017 年底到 2018 年間受到上一波全球加密貨幣狂潮大幅推升GPU需求，股價也推升到當時歷史新高281美元，但2018年底面臨挖礦潮退燒，加上遊戲本業需求銳減，股價腰斬，NVIDIA營運一度面臨危機。

也因如此，黃仁勳在過去幾年將NVIDIA遊戲業務逐漸轉進AI 深度學習、資料中心業務，順利替NVIDIA擴展一條新營運道路，並受惠於2020年新冠疫情推升的遠端經濟、PC需求，讓高效能運算(HPC)、資料中心、AI等業務領域快速成長，不再過度依賴挖礦帶來的商機，NVIDIA股價也從2020年低點一路大漲近270%，來到近期、同時也是歷史新高的776.8美元，如今，其GPU巨頭地位更難以撼動，雖然去年9月宣布將砸下400億美元收購矽智財(IP)大廠ARM，遭到多方反對，但也有許多華爾街分析師看好AI商機前景，將其目標價最高調至900美元。

不過，這波各國打擊加密貨幣、傷害的礦卡業績影響已經慢慢浮現，市場消息指出，外媒《Tom’s Hardware》報導，eBay的顯卡6月最新售價已經大幅下滑，特別是 RTX 3060 Ti，跌幅來到12.6%，RTX 3080也有超過雙位數跌幅，就連AMD的GPU售價也有大幅回落的情況，甚至有Reddit 用戶 u/xclm將GPU與比特幣價格變動做圖，發現雙方走勢雷同，指出RTX 3090價格甚至有超過30%的跌勢。

資深半導體分析師陸行之也在近日於臉書指出，NVIDIA產業鏈及分析師怎麼還沒吭聲？是在等公司下修8至10月市場的營收預期嗎？還是市場認為人工智慧繪圖處理器（AI GPU）或遊戲顯卡能填補這個大洞，「難道市場忘記了，去年虛擬貨幣礦機GPU顯卡在二手市場清貨的殺傷力？」