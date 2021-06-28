【極速引爆】電影預告 一通未知來電引爆人生危機…下車就會爆炸！2021．暑假在台上映！

集結趙宇鎮、李在仁、池昌旭、陳慶等實力派演員主演《極速引爆》成功以緊湊刺激的飛車追擊和劇情張力吸引觀眾重回電影院，於上週三（23日）在韓上映後蟬聯5天票房冠軍，締造今年在韓（車庫娛樂提上映的韓國電影最高的開票紀錄，目前累積觀影人次已達35萬698名，票房破33億韓元，Naver電影觀眾評價高達8.36分、Daum電影則為7.2分，電影票預售率更持續穩居第一為接下來即將上映的暑假檔韓片打了一劑強心針。

該片敘述某天當銀行分行經理成圭（趙宇鎮 飾）上班前開車載著孩子們去學校的途中，突然接到一通未知來電，對方表示若他離開位子，便會引爆炸彈。認為這只是通詐騙電話的成圭，卻隨即目擊某名同事被以同樣的方式對待，那輛車就在他眼前爆炸。同時，成圭還被懷疑是釜山恐怖攻擊事件的嫌犯，遭警方追捕。下車的話車子就會瞬間爆炸，在被警方追擊的過程中，還無法中斷與未知來電者的通話，成圭與孩子們能否從這場危機中脫險呢？預告片中，就可看見《極速引爆》在釜山展開十分精彩刺激的飛車追逐場面，以及趙宇鎮和池昌旭之間無法預測結果的緊張對峙瞬間，趙宇鎮更掛保證表示：「觀眾可以在電影正片中，體驗到比預告片所看到的更刺激100倍的快感！」

以《孤單又燦爛的神－鬼怪》中孔劉身邊的「金祕書」一角，打開知名度的趙宇鎮，在多部電影、電視劇中扮演配角，有「最強綠葉」之稱。這次在首部主演作品中，展現不尋常的驚悚刺激演技，令觀眾為之驚豔，對於出道22年首度主演電影，趙宇鎮表示彷彿就像奇蹟，笑說：「看完電影成品後，心想我的畫面怎麼那麼多！」也坦言：「其實壓力滿大的，每到拍攝現場時，總問著自己真的做得到嗎，但後來都盡量想得簡單一點，專注於每一場戲，每天都下定決心認真拍攝。比起我自己所感受到的壓力，我認為我所飾演的『成圭』他所抱持的困惑、緊張、情緒更深層劇烈，所以我就將一切都交給『成圭』這個角色，盡力演出。」

池昌旭在片中飾演神祕人物，是整起事件的關鍵。（車庫娛樂提供）

池昌旭在片中，飾演了警告「成圭」在車上設置了炸彈的神祕人物「振宇」一角，金昌洙導演表示：「對於威脅主角的這個角色，必須令人感到十分害怕，所以聲音非常重要。此外，池昌旭的瞳孔很深邃，總覺得在裡面似乎蘊藏著許多故事，讓角色變得十分立體。」「振宇」這個角色和「成圭」一樣，是善惡共存的曖昧角色，而這也是池昌旭從未詮釋過的角色，他將展現前所未見的驚人面貌。另外，曾參與《恐怖攻擊直播》、《非常警探》的導演金昌洙，數年來他為了準備該片煞費苦心，不斷思考該如何在有限的時間內打造出最刺激的動作驚悚作，在開拍前就仔細想好每個畫面的呈現方式，「從開始寫《極速引爆》劇本時，將重點放在讓觀眾們的關影體驗像搭了雲霄飛車的感覺，在進行後製作業時，也希望不只有驚悚的感覺，也要讓觀眾感受到對死亡的恐懼，我認為這是最重要的部分。」該片將於暑假在台上映。