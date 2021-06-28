2名屏東逃逸外籍移工曾接觸屏東縣Delta新冠肺炎確診者，23日2人搭乘計程車到雲林縣二崙鄉找1名逃逸外籍移工友人，3人經PCR為陰性，但為慎重起見，雲林逃逸移工28日已送至移民署雲林專勤隊收容，2名屏東逃逸移工則由屏東縣政府派防疫計程車接回屏東隔離。

雲林縣政府表示，租屋於縣內二崙鄉的逃逸移工，經檢查PCR報告為陰性，27由救護車送往縣內防疫旅館，28日再送至移民署雲林專勤隊個人隔離檢疫空間留置觀察14日，期滿後縣衛生局將再次採檢，確保安全無虞。

2名屏東逃逸移工經篩檢PCR報告也是陰性， 28日由屏東縣政府派防疫計程車接回屏東。另針對可能的相關接觸者，載送2名屏東逃逸移工至雲林的白牌司機1人，以及雲林縣逃逸移工租屋屋主1家5人，27日採檢亦皆為陰性。

雲林縣政府表示，經過嚴謹疫調，針對3名逃逸移工相關足跡，除了租屋處及周遭環境緊急進行消毒外，更擴大完成二崙鄉楊賢村全村清消。

此外，因應屏東Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，雲林縣長張麗善28日舉行縣府防疫會議後，決定於縣內6大行政區成立定時、定點的6大行動衛星篩檢站，由縣內林內鄉、古坑鄉、土庫鎮、二崙鄉、麥寮鄉及水林鄉6處衛生所成立抗原篩檢站，以期主動、有效斷絕所有感染鏈。

張麗善強調，近日確診案例數雖趨緩，然Delta變異株的威力驚人，絕不可小覷，提醒鄉親做好自我防護，口罩戴好戴滿，勤洗手，保持社交距離。