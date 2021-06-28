由於近期供電吃緊，且短時間內發生兩次大停電，引發外界擔憂缺電危機。經濟部28日回應，純屬謠言。

經濟部指出，在再生能源推動上，太陽光電相較105年累積設置量1245 MW，106至110年6月期間設置5172MW，已大幅成長4.15倍。去年(109年)因受疫情等因素影響太陽光電施工進度略有延後目前併網量已達6.42GW，6月底累積設置量可達6.5GW。離岸風電設置因疫情影響有所延宕，惟110年離岸風電設置量估計可達701MW，後續年度離岸風電設置將依規劃併網年度，如期如質達成2025年設置目標。

在因應太陽光電產生的鴨子曲線和雙尖峰負載型態上，發展太陽光電，對於舒緩夏季日間尖峰負載確有助益，更是邁向減碳的重要關鍵。針對大量再生能源加入系統，須採取多元措施因應，包括掌握再生能源可能發電情況，針對再生能源發電量可能變化情形預留適當之備轉容量因應。此外，針對日落後的夜間尖峰，台電公司除精進抽蓄機組運轉模式，增加夜尖峰調度彈性外，並規劃增設快速起停燃氣機組因應夜間用電需求。

在今夏的備轉容量準備上， 針對今年夏天用電可能再創新高，台電公司已每日上午召開穩定供電會議，針對機組運轉狀況、維護期程安排、精算電力調度，並適度擴大需量反應總量，努力維持供電穩定。機組部分，由於近期水情改善，水力機組發電能力大幅提升；今年5至6月已有協和4號機、林口3號機、興達複循環2號機等機組歸隊加入供電行列，另有民營嘉惠電廠50萬瓩新機組已經接受調度；7月起則有大林6號機、大潭6號機等機組陸續完成大修歸隊，將可確保今夏供電穩定與安全。

在檢討及核實計算備轉容量和備轉容量率上，目前備轉容量計算，係採當日最高負載發生時之供電餘裕，夏季一般發生在13至15時之間，因現階段太陽光電裝置容量大幅提升，日夜發電量差異甚大，故目前的備轉容量將逐漸難以反映夜間太陽光電未發電之供電情況。經濟部刻正與台電，針對備轉容量燈號、計算條件及公布方式重新檢討。

天然氣安全存量上，截至110年5月，我國天然氣安全存量天數平均為11天，高於法規規範之7天，足以因應進口來源風險，且為提升風險因應能力，已規劃於116年提升至14天。另現行接收站負載率較高，已積極於全國北、中、南推動天然氣基礎設施新擴建計畫，未來不僅能降低接收站負載率，更可讓接收站就近供應電廠，並達成區域供氣、相互支援之目標。另報導中指稱，天然氣接收站儲槽週轉率偏高，會造成內槽金屬材質疲勞一節，依據中油公司近年委託日本顧問公司評估，以目前儲槽使用現況估算，最早使用的永安一期3座地下儲槽還可以使用130年以上。

在電價訂定上，因國際燃料價格易受政經情勢、疫情發展以及整體需求復甦狀況等影響而變動，本部將會密切注意其變化趨勢。惟因應國際上對再生能源需求有增無減下，再生能源於發電結構之占比日漸增加，將是必然趨勢，但由於再生能源目前占比仍小，而發電成本亦隨技術進步環境成熟而逐漸下降(如2025年離岸風電競標價格小於2.5元/度，低於平均電價)，政府將針對電價調整除衡酌燃料成本及能源結構變化之外，亦將秉持照顧民生、穩定物價、節約能源三個原則辦理。

經濟部最後表示，考量國際趨勢將使產業綠電需求大增，政府已全力推動再生能源發展；在穩定電力供應上，亦推動低污染的燃氣機組及天然氣接收站等的基礎設施；電價部分則依循前述三大原則提供民眾可負擔的能源價格。