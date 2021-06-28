馬國賢接連拿出多樣藏品，令觀眾大開眼界。（艾迪昇傳播提供）

馬國賢直播秀未開箱Hello Kitty空氣清淨機。（17LIVE提供）

馬國賢演完大愛電視台《飄洋過海來愛你》後，隨著三級防疫警戒已居家防疫近2個月，他身為頭號Hello Kitty男粉絲廣為人知，得知17LIVE這次號召大家直播開箱Hello Kitty經典收藏活動，興奮搶先參加，馬國賢無奈說很多人聽到他收集Hello Kitty常被認為「不就是為了把妹嗎」，趁著直播說明開始蒐藏這麼多Hello Kitty系列商品原委。

他透露「其實我國中就喜歡收集公仔，三麗鷗系列卡通角色都很喜歡，雙星仙子（KIKILALA）、大眼蛙（KERO KERO KEROPPI）等相關的文具收了很多，我對可愛的東西比較沒抵抗力，後來因大學時一任女友非常喜歡Hello Kitty，她只要一出門就要買一樣Hello Kitty的東西回家，愛屋及烏關係我也開始喜歡收集Hello Kitty商品，Hello Kitty東西越來越多，最瘋的時候連當時算高單價的吸塵器、粉紅色電視機、錄影機等Hello Kitty聯名的家電都買了」。

直說Hello Kitty很多實用商品送禮自用兩相宜，今年2月送了楊繡惠Hello Kitty棉被套當生日禮物，馬國賢從近期買的Hello Kitty藏品開始介紹，例如今年初很夯和日本高級生吐司嵜本聯名環保提袋，馬國賢笑說自己至今捨不得用，還說「而且它吐司上有印Hello Kitty，我看有Kitty根本捨不得吃，放了一個禮拜才吃」，更秀出去年生日朋友的幾樣珍貴Hello Kitty禮物，朱蕾安老公送了一盒鋼彈Hello Kitty，他捨不得打開連標都沒拆，李佩甄送的大禮Hello Kitty空氣清淨機也是還未開封，他說「最近想搬家，想搬到新家再用」。

他接連拿出多樣藏品都令直播觀眾大開眼界，有腳上繡有他生日0818的女僕裝Hello Kitty玩偶、十八銅人痠痛貼布、作為活動門票的酷炫Hello Kitty公仔、Hello Kitty盥洗包裝著粉紅色Hello Kitty四角內褲等，尤其一盒Hello Kitty版本的芭比娃娃，他說還沒看過其他人有，是他約15年前西門町逛街時在某家服裝店擺設看到的展示品，連忙詢問店家能否出售，對方起初以展示品為由不賣，在他一直盧求了店家四五小時動之以情，加上在店裡選購衣服加買那盒芭比娃娃花了一萬五，直說「真的取得不易，是我的收集中比較特別的，算傳家寶吧，我的Kitty傳家寶其實滿多的。」

馬國賢對Hello Kitty商品著迷的程度，從他分享的Hello Kitty藏品很多都是完全沒打開，連包裝紙、標籤都未拆封可看出，他說「能買得到一份以上的商品，我都會買至少兩份，一份使用、一份收藏、有多色選擇的當然要包色，我的Kitty很多來自世界各地」馬國賢藏品中不少潮牌和Hello Kitty聯名衣物，當中他很愛的包括Stay Real聯名衣服，同款買了多件送家人，自己的兩件一件已經快穿爛了，一件沒開封當收藏。