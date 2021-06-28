近期全台疫情延燒，也間接影響到政治人物對2024年總統大選的布局。《美麗島電子報》今（28）日公布今年6月重點政治人物的民調變化，其中「誰最適合擔任下屆總統」民調，新北市長侯友宜22.3點的信任指數位居第一，賴清德則以21.8點位居第二，台北市長柯文哲則以17.8點排第三，對於柯文哲信任度大漲，前扁辦主任陳淞山分析原因。

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

陳淞山28日投書媒體《美麗島電子報》，他先是提到，柯文哲躍升到第三名，已經明顯逼近賴清德與侯友宜。但柯文哲在發生北農群聚感染爆發，士林長照機構、北藝及環南市場，甚至「好心肝」特權疫苗等案後，柯文哲到底為何還能快速與賴、侯兩人形成「具高度威脅性」的政治表現？相信這也是此次調查結果讓外界百思不解的問題所在。

陳淞山直言，從藍綠兩黨的支持度可以發現端倪，首先，民進黨的好感度下滑了7.8％，反感度上升了8.4％，但這些民意並沒有轉向支持國民黨，因為國民黨好感度也同樣下滑，而這群對2黨厭惡的民意，讓柯文哲所屬的台灣民眾黨，成為漁翁得利的大贏家。

圖／中天社群中心製作

據《美麗島電子報》報導，6月國政民調政治人物信任度調查，侯友宜72.4點的信任指數位居第一，賴清德則以59.2點位居第二，桃園市長鄭文燦的58點第三、柯文哲55.9點第四、前新北市長朱立倫54.7點第五，而蔡英文總統則以47.6點、不到5成的信任指數位居末位。