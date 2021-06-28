屏東爆發Delta變異株群聚感染，到目前為止共12人確診，縣長潘孟安連日來忙得焦頭爛額仍不忘鼓勵民眾勇敢面對、做好防疫，他27日深更在臉書PO文表示，「每個人的體內其實都有一種抗體，就是正直」。對此，宅神朱學恒忍不住開酸，對抗病毒要靠科學，講幹話是沒用的，「以為寫幹話，病毒就會退縮嗎？」並直言這根本是新一代反智抗疫法。

潘孟安27日在臉書貼文中指出，每個人的體內其實都有一種抗體，那就是正直，也就是善盡自己的本份，這劑抗體不必排隊，不須登記，不用購買，自身體內就有，只需要喚醒它就可以了，讓我們先給彼此打一劑預防針，有了這劑預防針，至少我們會多了很多勝算。

潘孟安也說，在這個爭取時間與空間的交戰時刻，團隊會用盡我們所知、所會、所長、所備、所有，一起去面對與迎戰，為你我爭取更多的機會。

對此，朱學恒今(28日)在臉書上表示，新一代反智抗疫法又來了，他還忍不住直言，「對抗病毒要靠科學，說幹話是沒有用的，你以為寫寫幹話，病毒就會退縮嗎？你以為取取暖，病毒就會害怕你嗎？」

朱學恒還整理了潘孟安的說法，以及衛福部長陳時中之前曾說，可以靠氣質打敗病毒的說法狂酸，「每個義和團的體內也都有刀槍不入的能力，那叫做扶清滅洋的夢想」。

網友們也留言回應，「氣質和正直就算真的可以防疫，這四個字民進黨也不具備」、「很顯然，病毒不吃這一套」、「如果正直是抗體、民進黨豈不是要全滅了⋯⋯有正直的早都退出民進黨了」。