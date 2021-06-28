由蕭邦（CHOPARD）贊助Mille Miglia千里賽於風和日麗的初夏開跑，這場被譽為「最美麗的車賽」，有上百輛造型優雅的骨董車參賽，行經義大利托斯卡尼鄉間，以及著名的波隆納、帕瑪、比薩等著名景點，延路皆是美景、美食和美酒，如今又有蕭邦名表相伴，為這場初夏上流社會的社交盛宴更添時尚品味。

蕭邦贊助這場世上最美麗的賽事已連續34年，不似其他車賽只追求速度，Mille Miglia千里賽還講究優雅與品味，蕭邦聯合總裁Karl- Friedrich Scheufele親自參賽，並邀請利曼24小時車賽冠軍車手Jacky Ickx擔任他的副駕駛，法國知名賽車手兼蕭邦品牌大使Romain Dumas也與會力挺，一起享受這場結合時尚美學與五感奢華品味的旅程。

蕭邦聯合總裁Karl Friedrich Scheufele長期贊助為譽為「最美麗的車賽」Mille Miglia千里賽。（CHOPARD提供）

蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele今年駕駛一輛莓紅色Mercedes-Benz 300SL「Gullwing」骨董車，是Scheufele家族三十多多年的收藏之一，此外他還邀請米蘭時尚大師Alessandro Squarzi駕駛Ermini Sport 1100 (1954)、法國賽車手Romain Dumas駕駛保時捷356 (1957)一同參賽，另有1956年Alfa Romeo 1900 Super Sport配備罕見的Zagato車體的Fiat 1100骨董車，一行總共五輛車身印有「CHOPARD」LOGO的車隊，浩浩蕩蕩展開為期四天的旅程。

蕭邦車隊在行前合影，等待出發。（CHOPARD提供）

Mille Miglia千里賽從北義Brescia綠樹成蔭的Viale Venezia出發，延途經過帕瑪火腿的故鄉Parma、沿海大城Viareggio、比薩斜塔、Castiglione della Pescaia，以及托斯卡尼悠久的山城和農村小鎮，抵達羅馬後往北折返，穿過Orvieto、Arezzo、波隆納、Verona等文化城鎮和Chianti葡萄酒產區，最後抵達Brescia。

譽為「最美麗的車賽」Mille Miglia千里賽，骨董車等待出發，展開結合美食、美酒和美景之旅。（CHOPARD提供）

蕭邦今年為這場車賽打造Mille Miglia 2021 Race Edition限量紀念表，精鋼款限量1000只，精鋼和符合倫理道德標準的玫瑰金雙材質款限量250只，表盤融入1000 Miglia風格的紅色箭頭，表底蓋鐫刻賽車旗圖案、1000 Miglia千里賽箭頭標誌，以及「Brescia > Roma > Brescia」長達1千英里旅程的銘文，與這場最美麗的賽事有著深厚淵源。

蕭邦今年為這場車賽打造Mille Miglia 2021 Race Edition限量紀念表，精鋼款限量1000只，26萬9000元。（CHOPARD提供）