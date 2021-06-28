料理實境節目《料理之王2》25日首播，每集推出的小單元《料理週記》。最新集由上季學姊「厭世小編」陳姿靜擔任主持人，她犀利的風格廣受網友喜愛，不料這次竟遇到對手，訪問演藝圈大哥巫啟賢時竟然崩潰到不想錄了，讓人見識演藝圈大哥的妙語如珠。

陳姿靜設計了一系列「二選一」的問答要訪問巫啟賢，被問到臉蛋／身材時，巫啟賢認為臉蛋比較重要，陳姿靜馬上搶問巫啟賢：「那我的臉蛋你打幾分？」不料此舉換來無情對待，巫啟賢猶豫了一下說「當然是10分」，但接著回說「滿分1000分」，讓陳姿靜無言靜默、馬上說不想錄影了；訪完巫啟賢後，陳姿靜還暗自神傷，對著鏡頭說，「我覺得我的臉滿分10分有10分啊，可以不要（滿分）1000分嗎？」 她再接再厲地對巫啟賢說：「大家都說我是辣妹喔」，沒想到巫啟賢秒回「最近大家都不大會吃辣」，讓現場眾人笑翻。

台菜廚神阿發師也被陳姿靜詢問喜歡喝苦茶還是香菜汁，阿發師竟選擇香菜汁，還說他很喜歡香菜，解釋廣東人都在夏天時將香菜根熬成香菜湯，非常好喝，讓陳姿靜一臉無法置信、相當不以為然。 節目每周五晚間9點ETtoday、每周六晚間6點Jet綜合台播出。