大陸國家外匯管理局最新統計顯示，5月中國外匯市場總成交較上月下降8.6％，降至2.8兆美元，創三個月來新低。其中銀行對客戶市場成交4223億美元，較上月略回升，占總成交量的比重為15.1％。

路透報導，外管局資料顯示，5月銀行對客交易中，衍生品交易（包括遠期、換匯和期權）占比為25.5％（上月為20％），創四個月新高，但這和全市場的外匯衍生品交易占比占六成以上相比差距仍較大；國內企業除了以人民幣跨境收付或者收外匯付外匯的自然對沖外，主動的匯率風險管理比例仍有很大的提升空間。

報導稱，銀行對客戶的衍生品交易中，由於遠期結構簡單，也是大陸企業最常使用的匯率避險工具，是企業匯率避險的首選。5月銀行對客遠期交易在整個銀行對客交易中的比重回升至16.8％（上月為12.6）；當月銀行對客遠期交易中，三個月以下期限的交易量為386億美元（上月為287億美元），占整個銀行對客遠期交易量的占比為54.4％（上月為55.2％）。