此前被質疑「逃廢債」並已進入重整的中國華晨汽車集團正式換帥。該公司28日發佈公告，前遼寧能源投資集團副董事長、總經理沈鐵冬，近日已出任華晨集團董事長。

路透報導，華晨汽車官方微信號公告稱，華晨集團25日召開幹部會議，宣佈由沈鐵冬出任華晨集團董事長，閻秉哲不再擔任華晨集團董事長。

公開信息顯示，沈鐵冬歷任盤錦市副市長，盤錦市秘書長、市委辦公室主任等職；之後任遼寧能源投資集團副董事長、總經理。

閻秉哲原為遼寧省瀋陽市副市長，2019年4月接替頗受爭議的前華晨汽車董事長祁玉民；大約兩個月後，祁玉民因涉嫌受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權一案，由遼寧省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

2020年10月下旬，作為國企的華晨集團出現債券違約，11月20日宣告進入破產重整程式。市場將華晨集團質押華晨中國股票的行為，解讀為「惡意逃廢債」。

2021年4月下旬，華晨集團召開了第一次債權人會議。截止4月7日華晨集團等12家企業債權申報期屆滿，管理人共接受5950家債權人申報債權，申報總金額達人民幣543.44億元。