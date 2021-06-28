Delta變種病毒株近日入侵台灣，全國上下繃緊神經面對疫情。由於三級警戒已逾一個月，許多人都相當好奇何時能解封，台北市長柯文哲表示，三級管制拖久了，除了經濟損失，人們也開始想念自由。但台灣目前的疫苗接種率不到10%，加上新病毒傳染力強，解禁之日似乎也遙遙無期，他呼籲民眾「繼續在家裡待好、口罩戴好」。

柯文哲今(28日)在臉書發文表示，中央今日公布 60例本土個案，其中台北22人，疫情趨緩中。但，還不到慶祝的時候，因為Delta變種病毒已經侵入台灣。

他指出，典型Covid-19症狀是頭痛、喉嚨痛、流⿐⽔還有味覺、嗅覺喪失，Delta 變種則更像感冒，較少出現味嗅覺喪失，更不易察覺。根據英國的研究指出，Delta 比起Alpha病毒⾼出60%的傳播⼒，也讓英國原定的解封日必須再延長，台灣解禁之日似乎也遙遙無期。

柯文哲指出，他知道三級管制拖久了，除了經濟的損失，人們也開始想念自由，期待不受拘束的活動。暑假到了，四面環海的我們卻連海邊也不能去。上個周末，臺北的百貨公司人變多了，這是人之常情，但他要呼籲大家，請繼續在家裡待好、口罩戴好，目前台灣疫苗接種率不到10%，我們沒有冒險的本錢。

最後，柯文哲也呼籲中央，盡速採購疫苗，國人需要穩定的疫苗供應。時間不確定，數量不確定，很難規劃大規模疫苗接種計畫。「把人民生命放在第一位、不忘初心，自有明燈」。

中央今日公布 60例本土個案，其中台北22人，疫情趨緩中。但，還不到慶祝的時候，因為Delta變種病毒已經侵入台灣。 典型Covid-19症狀是頭痛、喉嚨痛、流⿐⽔還有味覺、嗅覺喪失，Delta... 由柯文哲發佈於 2021年6月28日 星期一

網友則留言表示，「莫忘初衷，大家都一起加油」、「雙北市長真的謝謝你們. 我們小市民感激你們」、「KP 做的真的很棒，比蔡好太多」。