印尼疫情持續升溫，總統佐科威今天指出，印尼食品藥物管理局緊急授權後，12至17歲青少年的疫苗接種計畫應立刻開始，降低病毒的傳播，也呼籲家長幫小孩登記接種。

佐科威（Joko Widodo）今天透過線上談話指出，食品藥物管理局（BPOM）已通過緊急使用授權，目前印尼使用的疫苗之一、中國科興（Sinovac）的2019冠狀病毒疾病疫苗，也可以讓12至17歲的青少年接種，希望能立刻開始。

印尼青少年及孩童染疫情形嚴重。根據印尼政府的疫情資訊，在累計213.5萬確診病例中，年齡層在6至18 歲之間者約占9.7％，5歲以下者約占2.9％。也就是說，大約每8名確診病例中，就有一人是18歲以下的青少年或孩童。

印尼今天再通報新增2萬694例確診，目前在治療或隔離中的患者有21萬8476人，今天新增423人不治，死亡人數總計5萬5761人。

印尼政府仍未考慮封城，抗疫小組召集人加尼普（Ganip Warsito）指出，政府將強化疫情嚴重地區的管制措施，包括餐廳不再提供內用，只限外帶，維持最晚營業晚間8時的規定，購物中心打烊時間從晚間8時提前到下午5時，並擴大居家上班人數。

印尼媒體點滴網（Detik）報導，印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）昨天指出，這波疫情還沒緩和，可能在2週至3週後才會達到高峰。