儘管全球陸續脫離疫情高峰，但去年因疫情而起的遠距辦公潮已成常態。近日微軟、蘋果發表的兩大作業系統更新再度驗證這個趨勢，因為新系統不約而同強化視訊軟體並提供新功能讓用戶區分辦公及私人時間。

去年4月疫情高峰期，蓋洛普在美國所做調查顯示多達70％的美國勞工遠距辦公。今年以來即便美國疫情脫離險境且疫苗接種率持續提升，但蓋洛普1月調查顯示美國依然有56％的勞工遠距辦公，且有23％的勞工未來傾向維持遠距辦公。

微軟上周發表的Windows 11作業系統是六年來首度大型系統更新，同樣反映遠距辦公已成常態，因為在眾多內容改版當中，Windows 11特別強化Teams視訊會議軟體。未來使用者在Windows 11電腦上無須開啟Teams應用程式，直接在桌面工具列就能點選Teams進行視訊會議，可見微軟意識到未來視訊連線將成為使用者日常溝通的主要管道。