雲林芭樂攤絕地求生 滿500逆天長腿比基尼辣模親送到府

全國三級警戒持續到7月12日，許多商家苦苦掙扎，尋求各種生存之道。雲林一間連鎖甘草芭樂攤，與農民契作芭樂，2、3天進貨1000斤帝王芭樂，不忍眼睜睜看著芭樂放爛，業者特別請來生計同樣受疫情影響的逆天長腿模特兒，穿著比基尼、高跟鞋在路邊促銷芭樂，希望能刺激買氣。

雲林「翻滾鴉特殊甘草芭樂」是連鎖甘草芭樂店，原經營店面，受疫情影響改到各夜市擺攤，不料全國警戒升至三級，連夜市也不能開，生意大受影響。該店採用與農民契作方式，約2、3天進貨1000斤，業者表示，現在已經不是損失多少的問題，而是深怕芭樂一直放著會爛掉。

於是業者決定聘請逆天長腿美模「妖妖」來擔任「芭樂女郎」，不但在斗六市北祥街翻滾鴉本部當街促銷，滿200可合照、來電預約免下車、滿500以上「妖妖」更親送到府（限斗六市區19：30-20：30）。

穿著紅色比基尼、高跟鞋的「芭樂女郎」當街促銷，果然吸引不少顧客到場欣賞、採購。業者表示，夜市停擺後與外送平台合作，仍消耗不了大量芭樂，除了請來「芭樂女郎」促銷，售價更直接下殺4折，批發價一斤110元的帝王芭樂，下殺一斤50元甩賣。