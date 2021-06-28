屏東枋山群聚累計12人確診，包括秘魯返台祖孫在內，至今共有8人檢出Delta印度變異株，讓不少民眾擔心台灣疫情再次升溫。屏東醫院美女醫師吳欣岱近日輪值專責病房，看到醫護人員辛苦在小小的負壓隔離病房內全副武裝工作，卻仍受到來自民眾的質疑，對此感到相當不捨，她直呼，「他們每週都要戳鼻孔，很痛！」

新冠疫情爆發以來，衛生福利部屏東醫院心臟血管外科醫師吳欣岱常在臉書抒發心情，她28日表示，「今天是這次輪值專責病房的最後一天了」，希望用第一線的角度告訴大家台灣的疫情狀況，並能重視醫療人員（特別是護理師）的辛苦。

吳欣岱指出，確診患者住在負壓隔離病房其實很辛苦，每天只能待在一個小小的空間，偶爾接觸全身包緊緊的護理師，拿個便當、飲用水。他們接受外面資訊的方式其實很封閉，大多是電視新聞、手機的line群組，「這個時候資訊的正確性就很重要了。如果報導台灣染疫死亡率比其他國家高，大家覺得會發生什麼事？」

屏東醫院醫師吳欣岱希望用第一線的角度告訴大家台灣的疫情狀況，並能重視醫療人員的辛苦。(翻攝吳欣岱臉書)

吳欣岱接著表示，確診患者接收到這些訊息後，便會認為醫療人員不夠盡心盡力，甚至現在已經零星聽到有患者質問，「為什麼不積極治療？」但吳欣岱指出，事實上，台灣的疫情現況和其他國家相比時程晚了近一年，臨床使用的治療也已經不計成本，把國際第一線有實證、一支幾萬塊的藥都用上了。」

吳欣岱直言，護理人員每天都要穿著全身隔離衣，滿頭大汗地進出隔離病房，這樣的生活他們也已經過了一年多。「此時再聽到這樣的質疑，情何以堪？」當然，醫護們也能夠理解確診患者的心情一定很徬徨，才會在第一時間找人怪罪。最後，吳欣岱希望疫苗覆蓋率能快一點衝高，讓這些前線辛苦的人都能夠早日結束這樣的生活。「他們每個禮拜都要PCR戳鼻孔，很痛！」