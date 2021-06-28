大陸車用電池龍頭企業寧德時代28日晚間公告稱，與美國電動車企特斯拉於6月25日簽訂了「Production Pricing Agreement」，協議約定，寧德時代將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。具體的採購情況依照特斯拉訂單確定，最終銷售金額須以特斯拉發出的採購訂單實際結算為准。
一財網報導，寧德時代稱，與特斯拉的簽約，有助於強化與特斯拉之間長期穩定的合作關係，可望對該公司相關年度的經營業績產生積極影響。
在上述消息公布前，得益於新能源、晶片概念股的持續發力，在創業板上市的寧德時代28日股價表現長紅，盤中一度站上人民幣（下同）500元，股價創年內新高。截至28日收盤，寧德時代最終報493.9元，收漲3.71％，公司總市值達1.15兆元。
自2021年3月底以來，寧德時代股價漲幅明顯，統計顯示，3月25日～6月28日，寧德時代累計漲幅達71.02％，而同期大盤上漲13％。財報顯示，寧德時代第一季營收192億元，年增長112％，實現淨利潤19.5億元，年增163％。
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