標普500指數在上周創下自 2 月以來最好的一周表現後，主要是投資人開始認可美國聯準會(Fed)聲稱通膨是短暫現象的說法，隨著拜登政府的基建法案終於獲得兩黨認可通關後，規模從2.3兆美元縮至1.2兆美元，並且未提及加稅法案，以及5月的個人消費支出物價指數（PCE）雖創29年來新高，但低於市場預期，稍微減緩Fed緊縮貨幣政策疑慮，盤前那斯達克100期指維持漲勢。美股周一(28日)開盤下跌5.74點、以34428.10點開出，那斯達克指數漲近百點，GPU巨頭NVIDIA在獲得3大晶片巨頭支持收購ARM之下，開盤股價大漲3%。

截至台灣時間28日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌74.44點或0.22%、暫報34359.40點；標普500指數上漲3.30點或0.077%、暫報4284.00點；那斯達克指數上漲94.86點或0.66%、暫報14455.25點；費城半導體指數上漲49.14點或1.52%、暫報3290.62點。

5大科技巨頭股價全面上漲，電動車大廠特斯拉股價上漲2.56美元或0.38%、暫報674.43美元；台積電ADR股價上漲1.28美元或1.10%、暫報117.83美元；聯電ADR股價上漲0.025美元或0.27%、暫報9.46美元。NVIDIA大漲26.91美元或3.54%、暫報788.15美元。

NVIDIA與 Google Cloud周一共同宣布，將打造業界第一個AI-on-5G 創新實驗室，讓網路基礎建設與AI合作夥伴共同開發、測試以及採用各項解決方案，打造智慧城市、智慧工廠，進行5G、AI等領域運用。此外，稍早有消息指出，聯發科、Broadcomm 及 Marvell 這幾家大型IC設計業者力挺NVIDIA收購ARM一案，前者與NVIDIA有密切合作，後面兩家與NVIDIA有資料中心業務合作，但包括高通、微軟等大型科技公司卻認為，ARM被收購，很有可能讓身為競爭對手的NVIDIA限制其發展，因此大聲反對該收購案。