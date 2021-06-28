疫苗第二類施打對象納入大批官員，作家楊照今天痛批疫苗施打順序已排到第七類，至今沒有任何人願意說明，早就打好疫苗的第二類到底都是些什麼人，依據什麼理由施打？唯一知道的是總統府人員列入第二類優先打疫苗的有3300多人，「怎麼想都想不通」。

針對陳文茜公開說「第二類是中央和地方機關。雖然名義上是中央和地方防疫人員，但主計處、人事局全包括：防疫第一線航站或是其他檢疫人員，只佔少數。」楊照今晚在臉書表示，真的是這樣嗎？為什麼也沒有人來告訴我們這是假消息、假新聞？

他說，我們唯一知道的是總統府人員列入第二類優先打疫苗的有3300多人，「那行政院呢？一萬、兩萬，還是更多？」為什麼光是總統府能和防疫有關係的人員，就排得出3300多人，「我怎麼算都算不出來，怎麼想都想不通，但在面前遭遇的，只有一片刻意保持的死寂。」

楊照表示，事實上讓他最想不通，最在意最難過的，是究竟什麼力量使得總統府加行政院超過一萬多公務員，沒有一個人願意站出來告訴社會大眾：「我屬於第二類，我在某月某日優先打了疫苗。和我一起打疫苗的有哪些單位的哪些人。」

他認為，優先打了疫苗不是那些公務員的問題，「是別人幫你們安排的」，然而作為公務員，尤其是總統府、行政院中央等級機關的公務員，他反問「你們不會有自己的道德與公共是非判斷嗎？你們之間沒有人，連一個人都沒有，在了解了當前疫情，在看到了重症死者中有那麼多長者、慢性病患者，卻沒有任何一個中央或地方公務員時，感覺到這樣的施打方式不合理、不適當？」

楊照表示，這真的令他想到就汗毛直豎，因為這一點都不像正常的民主政府，上萬個公務員對一件明白牽涉國家公共利益的事，全面閉口不發一語。「怎麼會沉默到如此徹底？像極了一黨專政的政權底下才會發生的現象。」

他認為，一個沉默不和社會溝通的中央公務體系，一個唯上級安排是從，沒有任何個別獨立判斷的公務體系，絕對不是民主政府該有的現象，也絕對不會是一般公民樂見、可以安心信任的政府吧！呼籲大家一起來鼓勵總統府和行政院的公務員打破沉默讓我們能夠撥開神秘，看到第二類的真相！