疫情嚴峻，疫苗短缺，議員王欣儀指出，「維持防疫體系運作之中央及地方官員」排在第二類施打，施打人數增至增加至13.9萬，面對外界質疑，中央以個資法為由不公開，她呼籲中央，應比照台北市造冊公布，讓全民得以檢驗，否則就是坐實黑箱有鬼、隱藏特權、見不得人。

王欣儀表示，最後一瓶「殘劑」都登記爆滿，猶如中樂透機率般，民眾只為求一絲希望，許多高危險群的人，如醫護的同住家人、每天在醫院照顧病患的體制外看護、公車及計程車駕駛、家有三胎以上的家長等，每天都仍活在恐懼與壓力當中，還輪不到接種疫苗。

王欣儀說，感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的65歲以上長者，卻排在第八類，即便等下一波7月疫苗開打，台北市的可能排序也只輪到72歲以上的長者。

王欣儀指出，「維持防疫體系運作之中央及地方官員」卻可以排在第二類施打，不僅包括行政院顧問丁怡銘，據立委鄭麗文6月23日稱，施打人數更已從9萬增加至13.9萬人。

王欣儀質疑，到底是哪些人數龐大的官員重要到可以在第二順位接種？面對民眾的憤怒與質疑，中央政府卻遲遲以「個資法」為由，不肯公開透明公佈回應，黑箱作業與背後的考量，民眾完全沒有「知的權利」，完全違反民主自由國家的精神。

王欣儀強調，日前要求北市府提供「維持防疫體系運作之地方政府重要官員」施打新冠疫苗的造冊名單，以理由、工作單位、科室職稱提供，沒有所謂「個資」問題，但至少就可以此推估、比對出這些人是否應列入優先施打？有無浮濫現象？

王欣儀說，北市府身為首都，提供的造冊是204位，就算直接乘以23個縣市，地方官員施打數量也不過4千多人，難道中央官員就施打了十幾萬人？

王欣儀呼籲，中央別再閃躲迴避了！至少比照台北市提供回覆的維持防疫體系運作之中央官員造冊公布，讓全民得以檢驗，否則就是坐實黑箱有鬼、隱藏特權、見不得人！