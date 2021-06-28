高通技術公司宣布，推出全新Snapdragon 888 Plus 5G行動平台，為Snapdragon 888旗艦行動平台的升級產品。至今已有超過130個已宣布或研發中的設計搭載了這兩個平台，其中包含華碩、榮耀、小米及vivo等多款品牌都有望陸續導入，搭載Snapdragon 888 Plus 5G行動平台的終端產品將可望在第三季相繼問世。

Snapdragon 888 Plus藉由智慧娛樂功能實現旗艦級體驗，包含人工智慧增強的電競體驗、影片串流、攝影等更多功能，這些功能同時由強大的效能、無可比擬的速度與頂級的連網能力所支持著。

此款平台配置了Snapdragon Elite Gaming的完整功能，讓使用者得以享受超流暢反應能力、具豐富彩度的HDR畫質，以及首見於行動裝置的桌機等級效能。與前代產品相比，Snapdragon 888 Plus搭載的增強高通Kryo 680 CPUPrime核心時脈速度高達3.0 GH，其配備的第六代高通AI Engine效能亦提升20％以上，高達32 TOPS人工智慧運算效能。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Christopher Patrick表示：「Snapdragon是頂級Android體驗的同義詞。我們最新的Snapdragon 888 Plus 5G 旗艦行動平台將可提供使用者值得享有的頂級的娛樂、連網能力和電競體驗。我們很期待看到OEM廠商推出搭載高通最高效能平台的產品。」