2021溫布頓草地網球錦標賽今天會內賽開打，因為下雨讓原訂上午11點展開的比賽延後，女單第2種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）沒讓身手因為等待冷掉，第一輪6比1、6比4直落二輕取羅馬尼亞妮可列絲庫，率先搶進第二輪。

當地持續的雨勢讓除了中央球場、1號球場之外沒有活動式屋頂的外圍球場賽事受到耽擱，莎芭蓮卡和妮可列絲庫的對戰是1號球場首場賽事，23歲的莎芭蓮卡以積極強勢的球風，不論正手拍或反手拍都打出不少致勝球，讓年長她10歲的妮可列絲庫在以底線對抽為主的對抗力有未逮。

莎芭蓮卡整場賽事打出47個致勝球，儘管第二盤自己兩度發球局不保，但靠著全場五次破發成功，還是在這場75分鐘的賽事勝出，接下來將和從會外賽打進來的美國選手丹妮兒・劉（Danielle Lao）、英國外卡包特（Katie Boulter）之間的勝者對壘。