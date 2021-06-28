安希擁有火辣的身材，今年六月份登上JKF雜誌封面，在個人社群IG擁有122萬粉絲追蹤，經常分享各種不同火辣造型，因此吸引了大批粉絲的喜愛。最近安希在社群上傳將粉紅色圍裙穿一半的畫面，此貼文超過2萬名網友按讚。

安希日前在Instagram曬出一系列性感火辣照片，照片中只見她手裡扶著一件粉紅色的愛心圍裙，露出豐滿的東西半球，這件粉紅色的圍裙，意外地包不住她的胸前，從旁邊霸氣側露，也讓不少網友看得臉紅心跳，安希在此貼文寫下：「這圍裙好小件，根本包不住。」

安希在社群上分享生活的狀態：「最近睡到腰酸背痛都懶懶的，早上起來看完股票，之後開始進行相關工作，如拍業配照，網拍服飾照等等，只是真的太久沒有出門了！非常懷念疫情還沒開始的日子，這段防疫期間，要多吃一些水果，讓身體保持健康。」

安希還會自己製作服裝，將剪掉的衣服布料，製作成裙子，並表示：「疫情穩定後，我就這樣穿出門。」許多網友在底下留言，表達自己的想法：「你的尺寸沒有包得住的…」、「這圍裙太棒了！」、「這樣好划算喔！」、「可愛的又性感」、「生活智慧王」、「妳都買童裝」、「對妳來說，每一件都太小件了吧！」、「以後都給妳最小件的」、「包不住才是正確穿著」、「這樣好划算喔！」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922