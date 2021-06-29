隨著暑假即將到來，歐盟2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗通行證將於7月1日正式上路，允許歐盟居民在成員國間自由旅行，但Delta變異株日益擴散，恐削弱通行證效力。

歐盟疫苗通行證可選擇紙本或數位兩種形式，兩者皆以QR碼的方式，呈現接種者是否接種過歐盟核可的疫苗、曾經染疫後已康復或近期篩檢結果為陰性的資料。

目前歐盟核可的有輝瑞（Pfizer）/BioNTech、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

根據歐盟這個月通過的法案，有了疫苗通行證，在歐盟27國和冰島、挪威、瑞士和列支敦士登這4國之間旅行，不用隔離和進一步篩檢。

已經有20個歐盟國家發放且接受疫苗通行證，其他國家預期不久後便會仿效。

但由於最初在印度發現的Delta變異株疫情升溫，目前在前歐盟成員國英國肆虐，歐盟發放和接受疫苗通行證的計畫恐要暫緩。

Delta變異株疫情也在葡萄牙快速蔓延，德國更宣布除了公民與永久居民外，禁止來自葡萄牙的旅客入境。

葡萄牙和西班牙今天突然宣布，對來自英國的旅客實施入境限制。葡萄牙要求英國旅客完成接種才獲准入境，西班牙則要求英國旅客交出接種或篩檢陰性證明。1100628