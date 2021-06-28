去年因為新冠肺炎疫情取消的溫布頓草地錦標賽，今年重磅回歸，首日世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）成為中央球場今年度首戰焦點，迎戰2018年溫網青少年男單亞軍、本屆持外卡參賽的英國地主選手德拉佩爾（Jack Draper），首盤球王遇到亂流讓出，不過後三盤展現實力，4比6、6比1、6比2、6比2順利晉級。

喬柯維奇這個月才在法國網球公開賽準決賽重挫「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）、決賽對希臘好手西西帕斯克服上演落後兩盤連贏三盤的大逆轉、生涯第二度高舉法網冠軍盃，對於法網的經典戰役及溫網展望，他說：「能在法網擊敗納達爾太不可思議了，那場賽後我有種整個法網結束了的感覺，但事實上我經過短短40小時休息就要在決賽對抗西西帕斯，我希望可以在我參加的每一場四大賽都奪冠。」

賽前喬柯維奇表示，對今年溫網首輪對手、年僅19歲的德拉佩爾很不熟悉，「對這位選手的打法很陌生，我還去問了跟德拉佩爾同期的義大利選手辛納（Jannik Sinner）一些問題。我總是要做功課，看一些德拉佩爾在女王草地網球賽的比賽影片，相信會有很多球迷支持他，這會讓情況變得很棘手，他也沒有什麼勝敗的壓力，我必須很嚴肅看待這場賽事。」

喬帥生涯已經累積19座四大賽單打冠軍，溫布頓在三大天王之一納達爾決定不參加後，他的爭冠路上少了一塊大石頭，不過面對其他挑戰者的來勢洶洶，相信球王絕不敢大意。