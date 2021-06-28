高雄市一名崔姓女子大膽三點全露，在台中市西屯區知名燒肉店前裸拍，警方將通知崔女與掌鏡林姓員警到案說明。（摘自崔女推特／盧金足台中傳真）

一名29歲崔姓女子在高雄市警局的派出所前豪放裸拍，三點全露照片還放上網路，由於幫她掌鏡是台中市一名林姓員警，引發高雄、台中警方追查，28日還在崔女推特發現也曾在台中市西屯區7期豪宅區、市政路與朝富路的街頭，還有一家知名燒肉店前拍裸照，台中市警察局第六分局市政派出所表示，涉案人行為涉嫌違反妨害風化與散布猥褻物品罪，依法通知崔女和林姓警員到案說明，進一步釐清案情。

崔姓女子27日大膽在高雄市警局的派出所前裸拍，傳上網路後惹禍上身，警方追查她的推特，發現24日凌晨34歲林姓員警還與崔女到台中市7期林立的豪宅區，與一家知名燒烤肉店，在店門前招牌神態自若的拍下裸照，上網後引發熱議。

由於崔女拍裸照的地點與警局相距不遠，還有穿著林姓員警在摩鐵內拍照的爆乳照，崔女也在推特加註「女王的霸氣與自信」、「台中露出」、「台中露出大挑戰（番外）」。猶如愈挑釁公權力愈刺激的心態，引發網友瘋狂轉傳。

警方經比對照片中的地點，確認是在西屯區的餐廳店家外面拍攝，將在高雄警方偵辦後，通知崔、林兩人到案說明，朝向涉嫌違反妨害風化與散布猥褻物品罪偵辦。