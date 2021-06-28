屏東縣政府進行消毒作業。(資料照/屏縣府提供)

祕魯返台祖孫確診Delta病毒後，該傳播鏈目前已經累計12人確診，但屏東縣府表示，該個案居住地為台中市，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。資深媒體人羅友志翻出多年前的餿水油事件狠批民進黨甩鍋，並忍不住勸說，「盧秀燕，妳要不要接管潘孟安比較乾脆？」

針對屏東縣政府甩鍋台中應負責確診的祕魯返台祖孫疫調，台中市政府查證，目前為止Delta病毒相關確診個案12人足跡並未進入台中，但市府會持續追蹤。台中市議員羅廷委也痛批屏東甩鍋，其心可議。

資深媒體人羅友志28日在臉書上分享了一張圖片，內容是一篇2018年時關於的餿水油事件的報導，當時屏東老農五度檢舉餿水油未果，跑到台中檢舉才成功揭開此事。羅友志直言，「大家應該都忘了這件事了吧？民進黨甩鍋的日常」。

羅友志更指出，高雄人到麥寮工作，車上有人確診就是送回雲林，秘魯祖孫下飛機沒回台中家直奔屏東，人在屏東搭車、吃飯、倒垃圾，還說疫調是台中的事，他忍不住勸說，「盧秀燕，妳要不要接管潘孟安比較乾脆？」

網友們也留言回應，「原來台中跟屏東是緊緊相連的，懂了」、「同機的是否篩檢或匡列居家隔離呢？如果沒有的話豈不是會很慘」、「我屏東人!我都不知道我們還有一位市長(盧秀燕)」、「這簡單啊，撤掉指揮中心，改由各縣市成立疾管指揮好了，全島一命本來就是口號而已，有誰當真嗎」。