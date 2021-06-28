嘉義一名人妻芝芝（化名）疑似不滿小三太囂張，於是在臉書貼出小三照片，還嗆「女人還是要靠化妝，有洞就及格了」，結果被小三提告，刑事公然侮辱罪被判處拘役10日確定，得易科罰金1萬元；另民事也被判得賠償3萬元，民、刑雙輸。

根據判決書，小三指出，芝芝因為不滿她與其丈夫交往，竟在臉書上PO文「再騙繼續騙阿(啊)，怪我長的太美不符合人家的擇偶條件，當小三還當的真囂張，還有辦法對正宮耀武揚威，既然都敢直接打給我了，那你就要有心理準備，女人還是要靠化妝，有洞就及格了」等語，並附上小三的2張個人照，供不特定人上網瀏覽。小三經過朋友告知得知，報警處理。

正宮在刑事案件中辯稱，貼文不是針對小三，而是貼給丈夫看，質疑他為什麼這樣對待自己，不過嘉義地方法院不採信她的說詞，依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

在民事案件中，正宮稱小三自己用臉書曝光姦情，還稱與丈夫在一起2年曾4度流產，她才會PO文，意思是讓丈夫之道「如果你是喜歡這樣的女孩，我可以成全你」，並沒有要貶損小三人格的意思，事後也刪文，認為小三有錯在先，請求過於誇大。不過嘉義簡易庭勘驗各項事證後，判正宮應賠償小三3萬元，全案仍可上訴。