義大利去年2月成為首個受到疫情衝擊的歐洲國家，但如今全國都被列為疫情「低風險」區後，民眾今天終於得以不戴口罩外出，寫下防疫里程碑。

法新社報導，義大利衛生部在今天生效的法令中，依據評估2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情風險的4色分類系統，首次將國內20個地區全都歸類為最低風險的「白色」。

這項消息大受歡迎，因為義大利南部若干地區正逢熱浪，預計本週溫度將升至攝氏40度以上，前述法令生效意味不再強制民眾在戶外區域戴口罩。

羅馬市中心民眾卡蘇喬（Salvatore Casuccio）告訴法新社：「這堪稱是種解脫，因為天氣非常炎熱。」

然而，許多民眾今天早上外出活動時仍戴著口罩，無論是因為已成習慣，或是依然擔憂疫情。

另一名羅馬居民茱莉亞（Giulia）與她的母親仍舊戴上口罩。她表示：「我們依然擔心這場疫情。疫情還沒結束。」

義大利一度是西方疫情危機象徵，軍用卡車從北部城市貝加莫（Bergamo）屍滿為患太平間載送棺材的影像曾流傳全球，但近幾週感染及死亡病例已急劇下降。

根據義大利政府，截至今天早上，國內12歲以上人口中已有1/3完整接種疫苗，相當於1780萬人。1100628