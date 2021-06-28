今（28）日傍晚新北眾教會一行人帶著美味的熱咖啡，首站前來板橋派出所慰勞員警提振士氣。（板橋警分局提供）

今（28）日傍晚新北眾教會一行人帶著美味的熱咖啡，首站前來板橋派出所慰勞員警提振士氣。（板橋警分局提供）

疫情嚴峻，第一線基層員警更是承受著染疫風險，為慰勞外勤同仁防疫的辛勞，新北眾教會自6月28日起到板橋、海山警分局各派出所、交通分隊、警備隊及偵查隊等單位咖啡送暖敬警行動，今（28）日傍晚新北眾教會一行人帶著美味的熱咖啡，首站前來板橋派出所慰勞員警提振士氣，讓板橋警第一線防疫同仁補給能量！對提升警察人員的士氣有很大的幫助，希望基層員警能夠安全健康。

基督教台灣信義會板橋福音堂主任牧師張復民表示，國內疫情提升為第三級警戒，其中新北市是疫情重災區，為了表達新北眾教會對警察同仁的支持與感謝，我們以千杯咖啡(1600杯)送暖行動，傳送基督的愛和我們身為市民的支持，我們以板橋為出發，並期望未來進一步傳送到中和、土城、新莊等區的警察同仁，以行動支持第一線基層警察的辛勞，以熱熱的咖啡、溫暖警察同仁的心。

板橋警分局分局長劉炯炫表示，感謝新北眾教會發揚愛人如己的精神，送暖敬警行動親送美味熱咖啡，慰勞外勤基層同仁防疫的辛勞，為大家加油、打氣，相信在大家齊心努力不懈，一定能走過這次嚴峻的考驗，也希望社會各界支持第一線警察人員，防疫齊心，板橋Strong！