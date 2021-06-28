大宗商品近日價格從疫情期間高點回落，緩解市場對於通膨持續攀升的擔憂。但大宗商品依然是熱門投資標的，許多投資人認為其價位相對便宜、後市看漲，券商也看好銅、天然氣等類股前景。

銅價自3月創下的歷史高點回檔10％。近月交割的玉米與大豆期貨價格分別較5月份高點下滑13％與19％。豬肉價格本月累跌17％。

儘管商品價格下跌，但目前仍維持相對高水平。木材價格約是歷年同期兩倍。黃銅、玉米、大豆等農作物價格徘徊於多年高點。石油與天然氣價格也攀至2018年以來新高。

投資人看好大宗商品前景，原因包括消費者增加支出、美國力推基建方案、中國需求攀升等。德意志銀行分析師指出，與其他資產相比，大宗商品在通膨升溫時期通常表現較好，價格也比股票便宜。

美國銀行（BofA）亦建議，可以考慮投資加拿大多倫多證券交易所指數（Toronto Stock Exchange index）。礦商、鑽探商與鋸木商等企業約佔該指數四分之一。