賴雅妍回歸華劇，疫情中樂收好口碑。（三立提供）

由賴雅妍、王傳一、謝佳見、魏蔓、李天柱、劉瑞琪等人主演的三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》，經典華流組合發威，不僅最高收視高達1.82，更穩坐愛奇藝台劇排行榜第一名、LINE TV更是週週第一，而MyVideo、愛奇藝、LineTV與Vidol四大OTT平台總觀看次數已將近2000萬次，今（28日）Yahoo電影發佈的2021六月戲劇影集口碑排行榜中，該劇首次進榜就強勢躍昇至第二名，超越近日超有話題的韓劇《我的室友是九尾狐》、《機智醫生生活》與陸劇《不小心撿到愛》等，超越近期熱播的陸、韓、美劇等，可見「華劇女王」賴雅妍的魅力不減，牢牢圈住眾多台劇粉絲。

《三隻小豬的逆襲》播出以來收視率不斷攀升，且特別深受年輕主婦的喜愛，被網友評為是笑中帶淚的溫馨家庭好戲，劇情不僅寓教於樂，李天柱和三個小孩間的親子戲時常賺人熱淚，王傳一、賴雅妍的互動也超甜蜜，粉絲都很期待看到兩人狂撒糖的愛情戲，還有不少死忠粉絲紛紛留言表示不希望《三隻小豬的逆襲》太快完結篇，許願該劇可以陪伴大家度過三級防疫警戒。