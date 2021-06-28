名模林志玲和丈夫Akira日前歡慶結婚2週年，夫妻倆甜蜜感情令人稱羨，最近就有日本網站趁著6月結婚季舉辦「最美新娘」票選活動，針對10歲至50歲的男女做調查，選出最喜歡的女藝人婚紗，共有8182名網友參加投票，志玲姐姐奪下第三名。

「最美新娘」第一名由北川景子拿下，她和BREAKERZ樂團主唱DAIGO結婚5年，去年9月迎來女兒報到，一當新手媽媽就奪下Oricon「最喜歡的媽媽藝人」冠軍，還多次被選為「最想成為的臉蛋」，可見人氣之火紅。而當時他們在東京新高輪格蘭王子大飯店的飛天廳辦婚宴，北川景子一套連身長袖婚紗，散發高貴優雅氣質，婚後當媽人氣更旺。

日網友票選北川景子為「最美新娘」第一名。（圖／翻攝自日網）

桐谷美玲和三浦翔平去年升格新手爸媽，不少粉絲期待他們的孩子也是高顏值。（圖／翻攝自日網）

第二名則是曾連續5年入選百大美女的桐谷美玲，她2018年和大2歲男星三浦翔平結婚，婚禮上選穿一襲白色蕾絲婚紗，而她同樣於去年升格當媽，夫妻倆高顏值的組合，讓不少粉絲興奮直呼他們的孩子一定也不得了。桐谷美玲產後更火速復出，登上時尚雜誌封面，產後的纖細體態加上高超的穿搭技巧，令很多少女粉絲稱羨不已。

至於台灣女兒、日本媳婦林志玲，和天團「放浪兄弟」Akira前年在台南舉行世紀婚禮，當天女神穿了RALPH LAUREN訂製婚紗，高領剪裁加上肩頸綴縫珍珠設計，被日網友大讚十分出眾，完美呈現了林志玲的優雅和美貌，在一票日本女星中拿下季軍。