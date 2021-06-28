高雄市鳳山區28日傍晚發生一起墜樓意外！1名就讀高中的少女從住家7樓頂樓掉落，由於當時高雄下著大雨，劇烈的重擊聲，嚇壞附近住戶，少女因從高處墜下當場傷重不治；警方獲報到場，家屬得知女兒墜樓身亡，悲痛欲絕，警方將了解意外發生原因。

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