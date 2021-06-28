高雄女高中生住家7樓墜落 當場不治 23:592021/06/28 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市鳳山區一處社區大樓28日傍晚5時發生高中少女不幸墜樓身亡意外。（翻攝自Google Maps／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳳山區28日傍晚發生一起墜樓意外！1名就讀高中的少女從住家7樓頂樓掉落，由於當時高雄下著大雨，劇烈的重擊聲，嚇壞附近住戶，少女因從高處墜下當場傷重不治；警方獲報到場，家屬得知女兒墜樓身亡，悲痛欲絕，警方將了解意外發生原因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 張老師專線：1980 生命線：1995 小港運動中心 獲4.6億補助興建 高雄莫德納7／1開打 75歲以上同步補打 #7樓 #墜下 #專線 #住家 #少女 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外送點14杯飲料遭檢舉群聚 警察上門調查女傻眼 09:002021/06/28 生活 王宥忻兒女「殺豬公」湊善款 百萬助社福團體抗疫 14:132021/06/28 娛樂 團結在「疫」起 萬豪國際推美食地圖包 09:012021/06/28 生活 高雄男夜騎單車逆向闖國道 遭車撞擊輾壓當場亡 10:032021/06/28 社會 台中豐原社口派出所新舊共構重建 預計明年底完工 15:252021/06/28 寶島 搶商務客 飯店推日租辦公室 04:102021/06/28 地方新聞 台東50年餐廳歇業月餘 賣便當求生存 04:102021/06/28 地方新聞 北市優良公寓大廈評選 延長至7／23截止報名 15:562021/06/28 區域情報-台北 三重金足成銀樓搶案 珠寶大盜陳清課3人遭起訴 11:222021/06/28 社會 大叔約賣春女「人與人連結」 飯店內傳淫聲引警上門 09:562021/06/28 社會 安南區家族群聚8人染疫 南市府認症狀非Delta病毒 15:552021/06/28 生活 社會熱門新聞 FB長髮甜美正妹遭親妹出賣 真實照曝光網驚：喪盡天良！ - 社會 10餘惡煞當街擄人跑光警才到場 新店人酸：通報違停拖吊車秒到 - 社會 方向燈壞15分鐘苦吞2萬1千元罰單 車主喊：爽到你甘苦到我 - 社會 新任參謀總長陳寶餘 最懂潛艦 - 社會新聞 - 中國時報 愛爾蘭籍男猝死西門町街頭 採檢後確診4員警急篩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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