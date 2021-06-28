國內疫情出現趨緩，但疫苗仍短缺，媒體《美麗島電子報》今公布六月民進黨政府國政民調，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌，在施政滿意度上皆呈現死亡交叉，但國民黨支持度也出現微幅下跌，引起外界矚目。對此，國民黨立委許淑華受訪坦言，藍營在疫苗議題上的影響力有限，有三原因，包括「不具行政權、黨中央資源整合度不夠、策動民意能力不彰」。

蔡政府在新冠肺炎的防疫作為備受外界質疑，《美麗島電子報》6月份下旬最新民調顯示，民眾對民進黨的好感度跌至39.5%，比6月上旬調查減少了2.5%，反感度則達49.3%，增加2%。但民眾對國民黨的好感度卻不增反減，只有29.2%，減少2.3%，反感度甚至超越民進黨達56.0%。

許淑華28日接受港媒《中評社》專訪，談及國民黨在疫苗議題上發揮有限，她分析，國民黨的問題，主要有三個原因，第一，國民黨雖然是最大在野黨，但終究不具行政權，加上在立法院沒有席次優勢，難以在政策面產生影響力，若民進黨政府一意孤行，國民黨也心有餘而力不足，這是先天性不足之處。

第二，黨中央資源整合度不夠，無法有效串連政黨資源。許淑華表示，雖然藍營沒有行政權，也陷入國會席次劣勢的窘境，但在黨能力所及之處，也需要加強，不難發現，黨中央在面對疫苗匱乏的議題，雖然有召開記者會等發聲傳遞作為，卻無法有效統合藍營執政14縣市政府的力量，未能透過地方執政的能量在疫苗採購上發揮影響力。

許淑華指出，現在包括南投、雲林、台東、花蓮等縣政府已串聯採購疫苗，可是都是地方自主行動，雖然黨中央也有發揮政黨功能，協助工商團體向對岸接洽疫苗採購事宜，但都是單一事件處理，這非常可惜。

第三，黨中央在策動民意的能力不彰。許淑華指出，大眾對民進黨的防疫作為不滿，也對疫苗缺乏感到憤怒，國民黨照理說應設法去策動民意壓力，站在民眾立場去向政府發聲，達到施壓效果，可是，黨中央在這方面也沒有太大著墨，加上資源整合不夠，才造成民眾對國民黨爭取疫苗的能力有所質疑。