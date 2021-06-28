一名女子不滿姊姊不工作在家啃老，上網曝光她的「真面目」，震撼網友。（截自《爆怨2公社》）

在這個「照騙」時代，網路上看見正妹照，都得有心理準備「差很大」。一名女子看不慣老姊無業啃老，不肯出去工作整天在家滑手機，還向老媽要錢買東西，氣得她上網曝光老姊真面目，不是臉書正妹，而是「45歲恐龍妹」。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》憤怒發文：「我一定要爆怨！這在FB都在裝甜美的人，45歲，沒工作，整天喊減醣，連買個自己要吃魚，都要向媽媽拿錢。這種人整天在家插電滑手機，吹冷氣，看電視……，可以因為她沒工作，就不繳電費嗎？」。

原PO補充表示，照片是她姊姊，左圖是姊姊修圖後照片、右圖則是她幫姊姊拍的真實照。原PO表示，她不滿的主要是姊姊的啃老行為，媽媽多次要姊姊出去工作，但姊姊「喔」一聲後就繼續滑手機。

眾網友看完對比照笑翻，熱烈回應：「這修圖工具可以說是喪盡天良了」、「左邊是愛情，右邊是疫情」、「沒人在乎她繳不繳電費……大家只在乎她怎麼能欺騙社會」、「這個路上被尋仇都找不到人吧？？？照片跟本人也差太多」、「左圖是確診，右圖是校正回歸」、「哪個修圖軟體?我超需要」、「誰敢發我這種照片我一定讓他過普渡」。

不過也有網友認為：「這是家人嗎？行為不好可以檢討，有什麼深仇大恨把私生活照片公開PO上來，覺得這樣不太好哦」、「為什麼要讓別人在外表上霸凌你的家人呢？你可以就事論事檢討她不對的地方，把他的私生活公布出來很不厚道」。