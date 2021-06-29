日前一對由秘魯返台的台中祖孫於居家檢疫期間發病，體內檢出傳染力比Alpha英國變異株高出4至6成的Delta印度變異株，另指揮中心28日證實，屏東枋山群聚12人中，有8人染上Delta病毒。究竟印度變種病毒有多可怕？家醫科醫師陳欣湄透露對抗Delta變異株的困難之處，不只它傳染力更驚人，連臨床症狀都會跟著改變，提醒大家需提高戒備，增加疫苗施打率才能有足夠保護力。

「為什麼Delta病毒那麼可怕？」陳欣湄27日於臉書指出，台灣傳出有確診者檢出Delta病毒，包括對應的戒備上升、各種準備動作都升級了，但各界仍相當擔心。對此，她認為要從「感染率」、「疫苗的施打覆率」、「Delta變異點」、「症狀改變」4部分來談。

一、【感染率上升】

陳欣湄指出，傳統病毒株感染率大約落在2.5~3，Alpha（英國變異株）傳染率約3.75~5，但Delta（印度變異株）卻高達5~6，歐洲疾控中心（ECDC）評估其傳播力較Alpha高出40-60％。陳欣湄認為，一旦讓Delta變異株擴散進入社區，倘若沒有守住，離完全解封之路，又更加漫長了。

二、【疫苗的施打覆率需更高】

陳欣湄指出，目前人類唯一能做的主動方法，就是依靠疫苗造成的群體免疫，讓傳播速度下降。由於傳統病毒株感染率較低，疫苗覆蓋率需約67％就能達到群體免疫；隨著傳染力上升，對抗Delta變異株的疫苗覆蓋率需高達83％。她坦言，「反觀現在疫苗覆蓋率，確實需要憂心」。

三、【Delta變異點，使傳染率上升】

陳欣湄說，現在很多人都想知道「為什麼Delta變異株那麼可怕？」而變異株的意思，就是指病毒株有突變點，剛好Delta病毒株的變異點可以讓病毒更加容易的接合在ACE-2接受器上，因此能更加快速的感染、複製更多的人。

四、【症狀改變】

陳欣湄說明，症狀改變是臨床上醫師很擔憂的點，新冠肺炎一開始難對付的原因就在於，臨床症狀跟感冒太過相似（如：發燒、喉嚨痛、拉肚子），但後來專家發現新冠肺炎有特殊症狀「嗅覺喪失」，成為醫療人員相當重視診斷的訊息；不過Dleta病毒的臨床症狀卻從最經典的「咳嗽、嗅覺喪失」，改變為「頭痛、喉嚨痛、流鼻水」，這點讓她搖頭，「這樣病毒更難被發現了...」

Delta印度變異株傳染力比Alpha英國變異株高出4至6成，臨床症狀從「咳嗽、嗅覺喪失」，改變為「頭痛、喉嚨痛、流鼻水」。（示意圖／Shutterstock)

陳欣湄表示，Delta病毒株大約是去年十月開始在印度出現，儘管英國實施打疫苗已有一段時間，當Delta變異株進入英國後，卻瞬間成為佔比最高的病毒株，更加令人擔憂的是，「只施打一劑疫苗，比過去其他病毒的保護來的差」。

陳欣湄坦言，Delta病毒株已經引起很多專家討論，相信這不是偶然，在台灣發現Delta個案後，大家都要提高戒備，「疫情尚未穩定！真的不是見到二字頭就等於好轉了...乖乖待在家裡才是上策。」