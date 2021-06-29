「印度神童」阿南德又說中了？阿南德曾在16日表示，包括印度、美國、日本及英國等多個歐洲國家可能爆發新一波疫情，沒想到27日盧森堡總理確診、東京確診人數也飆升，被網友認為阿南德三度預言成真。

阿南德6月初曾預言，英國和以色列會在20日後發生嚴重大事，先是英國在21日宣布延後解封日期，隨後以色列境內也受Delta病毒擴散之苦，不得不加強防疫。阿南德16日又再度點名，指6月20日至9月21日，包括英國等歐洲多數國家，以及印度、美國、日本將爆發新一波疫情。

近日美國、澳洲兩國因Delta病毒入侵疫情升溫，雪梨26日起被迫全面封城2星期，接著歐洲的盧森堡也落難，剛參與歐盟領袖峰會的總理貝特爾27日證實確診，然後今年奧運主辦國日本，東京都27日新增386起確診病例，馬來西亞27日也因疫情宣布全國封鎖警界無期限延長。

全球疫情多點爆發，讓不少網友認為正與阿南德所言吻合。阿南德也曾形容新冠疫情就像需要好幾個月才能癒合的大傷口，疫苗沒有多大用處，必須遵循印度自然傳統醫學治療。至於下波危機時間，阿南德曾說9月至11月情況會急轉直下，迎來最糟時期，影響全球疫情、經濟及股市。