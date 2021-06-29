3/12有台中的客戶專挑足球「正確比數」串2關投注5000元抱回153萬獎金，沒想到4月他用相同的買法又連續中了3次大獎，再抱回443萬元獎金，值得跟大家分享。

他一個月連中3次百萬 運彩串關達人攻略曝光

台灣運彩總經理林博泰。(台灣運彩提供)

運彩足球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果中獎獎金，獎金往往都非常可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機會相對高，因此廣受熱衷「以小投注大回抱」消費者的喜愛，尤其世足之後更加明顯，可以「單買」或搭配「包牌」、「串關」、「過關組合」等投注方式。

運彩足球「正確比數」玩法說明。(台灣運彩提供)

運彩串關說明。(台灣運彩提供)

運彩「串關」是指消費者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要消費者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式。

3月12日5000元串2關中153萬元。(台灣運彩提供)

3/12足球5000元串2關抱回153萬元彩券。(台灣運彩提供)

這位台中南屯投注站的客戶3/12才剛用5000元串2關足球「正確比數」抱回153萬元獎金，沒想到4月份他用同樣的投注方式又在4/10、4/15及4/26 3天，分別抱回162萬、128萬及153萬元獎金，真的可以說是「正確比數」串關達人。

4月10日5000元串2關中162萬元。(台灣運彩提供)

4月10日5000元串2關抱回162萬元彩券。(台灣運彩提供)

他3天的投注內容及中獎情形分別為：

1.4/10買「克羅托內Vs. 斯佩齊亞 正確比數2：3 賠率18倍」串「哈馬比Vs. 馬爾墨 正確比數2：3 賠率18倍」5000元中162萬元。

2.4/15買「阿爾克馬爾預備隊Vs. NEC奈梅亨 正確比數2：3 賠率16倍」串「渥倫丹Vs. 烏特勒支青年隊 正確比數3：2 賠率16倍」5000元中128萬元。

4月15日5000元串2關中153萬元。(台灣運彩提供)

4月15日5000元串2關抱回128萬元彩券。(台灣運彩提供)

3.4/26買「卡森柏沙Vs. 費內巴切 正確比數2：3 賠率18倍」串「紐約紅牛Vs. 洛杉磯銀河 正確比數2：3 賠率17倍」5000元中153萬元。

4月26日5000元串2關中153萬元。(台灣運彩提供)

4月26日5000元串2關抱回153萬元彩券。(台灣運彩提供)

從他一系列投注及中獎的內容可以看出4個共通點，1.鎖定強弱懸殊的對戰組合、2.專挑賠率介於16至18倍的正確比數2:3的選項、3.都是串2關、4.每張投注金額都是5000元且中獎獎金都是1百多萬元，提供大家投注參考。