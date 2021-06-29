國內疫情發生持續延燒，在破口不斷發生及中央政府採購疫苗嚴重不足的情況下，中央防疫措施一再遭到質疑，這也讓國民黨能夠抓住機會發揮在野監督功能，國民黨原本預計7月24日舉行黨主席選舉，但決定暫緩，同時黨主席江啟臣於5月26日表示，國民黨將成立「打假訊息反認知作戰中心」、「防疫應變小組」，更與14個國民黨執政的縣市首長迅速組成「抗疫聯盟」。

國民黨主席江啟臣表示，民進黨「擋下人民活命的機會」。（圖／截自江啟臣臉書）

「相信大家更在意疫情中，國民黨能為台灣做些什麼？」國民黨主席江啟臣說：在疫情嚴峻下，國家更需要在野黨集中力量監督政府，此時此刻，相信大家更在意的是，因此在5月26日江啟臣果決宣布，國民黨成立「防疫應變小組」，並與14個國民黨執政的縣市首長組成「抗疫聯盟」，用積極作為面對疫情下日益混亂的局勢。

國民黨在臉書PO文批評『民進黨阻擋疫苗、讓努力向外界爭取的縣市首長淪為側翼抹紅被攻擊的對象』。（圖／截自國民黨臉書）

國民黨不僅黨中央強加抗疫作為，在本土疫情持續延燒與國內疫苗短缺之際，南投、金門等國民黨執政縣市紛紛放話要自行採購疫苗。國民黨主席江啟臣在5月26日的中常會上表示，國民黨願意不計毀譽，積極為人民爭取足夠且安全、有效的疫苗，與人民和各級政府一起努力讓疫情早日平息。

江啟臣強調，疫情並非突如其來，人民一年多以來的努力跟自律，卻沒有看到政府把握國人努力支撐出來的緩衝期，去做好相對應的準備，缺快篩、缺病床，政府對於疫苗取得數量的說法更是一變再變，以台灣目前取得疫苗劑量的速度，若只打第一劑，僅能覆蓋20％人口，因此盛弘醫藥受花蓮、南投政府委託採購新冠疫苗，於（24）日在食藥署完成送件，國民黨也要求疫情指揮中心比照鴻海模式，儘速為國人取得疫苗，儘早達成群體免疫。在這波疫情發生時，國民黨執政縣市首長勇於任事，在各自的崗位為防疫全力以赴，但卻為了缺疫苗及中央紊亂的指令擔憂。

江啟臣也批評，地方官員奔波，為人民健康在賣命，而中央指揮大官卻只是坐在那裡等著地方奉上請求書或申請表，這是多令人難過的事情。但同樣更令人難過的是，縣市政府首長努力向外界爭取國際認證的疫苗，卻可能淪為民進黨政府及側翼抹紅、攻擊的對象。

在國民黨執政縣市首長的防疫作為方面亦是可圈可點。由於近期國民黨質疑中央防疫不力，藍營縣市首長與中央頻繁交火，黨中央也表態力挺藍營地方首長。江啟臣舉例出新北市表示，新北市人口全台第一，防疫工作最吃緊，市長侯友宜超前部署，還受民進黨和側翼全面攻擊，成為眼中釘，這並非執政黨該有的胸襟和作為。

台中市長盧秀燕宣布全市1.3萬名鄰長能接種疫苗，遭中央發文「打槍」，盧秀燕仍照原訂計畫為鄰長施打，國民黨表示力挺盧秀燕。（圖／截自國民黨臉書）

此外，國民黨籍台中市長盧秀燕於在6月19日開出六都第一槍，宣布全市1.3萬名鄰長今日起也能一起接種疫苗，遭中央發文「打槍」，不過中市府仍依照原定計畫施打。對此，國民黨主席江啟臣也表態指出，各地狀況不一，鄰長去送通知單也需步入風險中，認為中央指揮中心應該讓地方的指揮官做權限上的判斷與務實的考量，力挺盧秀燕市長。

金門縣長楊鎮浯在臉書怒批中央竟放陽性反應旅客上機到金門，太扯了。（圖／截自陽鎮浯臉書）

另外，國民黨有部分執政縣市仍保持「零確診」的狀況，根據指揮中心(27)日數據資料指出，金門目前仍保持零確診，相當振奮人心，但金門縣長楊振浯也怒批中央實在太扯！快篩站竟然讓呈陽性反應的旅客上機還來到金門，這位陽性反應的旅客上了飛機，除了讓同機旅客曝露在危險之中，更忽視了離島醫療量能不足的問題，根本是「形同虛設」！楊鎮浯要求中央落實全面普篩，避免類此情事再度發生。

另就日前就在防疫直播向鄉親說明疫苗接種情形和計畫等等，在在表現出國民黨執政縣市首長無論疫情變化都如何，皆秉持以民眾福祉為第一優先的信念，持續努力『護台灣』齊心抗疫。