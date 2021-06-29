回想一下，當你生悶氣、鬱卒的時候，是不是有一種胸口悶悶的感覺？洛桑加參醫師在《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》一書中提到，當人承受巨大的隱形壓力，一直擔心著某件事，文學家用「心中有一塊大石頭放不下」來形容，相當很傳神。長時間憂怒鬱悶，疾病顯化出來的位置，經常是集中在心胸這一個區塊。中醫稱乳岩、乳毒，起因為憂思鬱結，所願不遂，導致肝脾氣逆、經絡阻塞，在胸部顯化為核從狀硬物。如何化解，以下為重點書摘：

西醫的角度來看，要預防乳癌的復發與轉移，除了定期檢查追蹤外，照顧到心理層面，盡量避免陷入抑鬱、憂鬱的漩渦中，也十分重要。有研究顯示，乳癌患者若接受心理治療、適時排解壓力，復發與死亡風險可降低四到五成。此外，不只惡性的乳癌，良性的乳腺發炎、乳房腫痛脹，避免壞情緒傷身，也是排除危險因子的好方法。

●去恨解悶胸病不生

當然人都會有情緒，時而悲傷、時而憤怒，也都是有的。但若你不去擴大它、延長它，讓情緒像一陣風吹來，很快消散，那就很安全，不怕它積累成疾。有一個保命心法，你一定要牢記，那就是「去我執、去自我中心」。

脾氣一來，病氣就來。老愛發脾氣，容易令內分泌失調。而胸中疾患，常跟「所願不遂」有關。你這個願，如果是好願，是為大家好、為提升自我靈性所許下的心願，那就完全沒問題完全無害。

但如果你去做了一些好事，是為了能有好名聲、期待人家稱讚或給予回報，那就很容易出事。抱著不切實際的期待，強迫人家得按照自己的意思來做，不然你就生氣、就不滿，用情緒勒索人家，像這種情況，就很容易生病。

「如果你愛我，你應該如何如何。」「我做了這麼多還不都是為你好。」「養狗都還會搖尾巴，養你不如養條狗。」

充滿執念地去希望人家滿足你、順你意，人許這種願，傷心悲憤的機率實在太大了。強迫人家替你做什麼，別人不一定會聽你的，一直要一直要，往往更不能如願。但若你開心地自願去為他人做什麼，付出時間、提供幫助、傳遞善意，那你每次都能如願，且沒有人能阻止你。利他，出於無私的愛，結果肯定非常美妙。

●無私，化解不滿足的尷尬

大自然提供氧氣給我們吸到飽，也沒向人要過一毛錢。太陽讓我們感到溫暖、強健我們的骨骼，也沒跟人討過任何暖氣費、營養費。人啊，活得自然一點，效法自然，有機會就盡量無私去付出，少去想一些有的沒的，怨氣少一點、仇恨少一點。稍微算一下自己曾獲得的種種好康，出生的時候赤裸裸沒帶一張鈔票、一張信用卡，不也活到了現在，一路上獲得的幫助，實在是數也數不完啊！把怨氣都洩掉，才有空間把福氣裝進來。以感謝代替抱怨，心放鬆了，維持健康也會輕鬆許多。

每回當我說利他的時候，都會記得提醒大家要「不求回報」，順手利他，不要帶有目的性的利他，這樣，你才能真正快樂起來。給陌生人一把雨傘，讓他不至於淋成落湯雞，所能獲得的快樂，相當於家庭收入翻倍。經常無私利他、時時感到快樂，免疫力會很棒、大腦也不容易退化。心寬一寸、病退一丈，你快樂、大聲歡笑、大口深呼吸，胸中舒暢，自然百病不生。

●練呼吸，鼻孔左右交替

隔夜的怨氣毒如蛇，千萬不要把怨氣留到明天。當你覺得天公伯對你不公平，世界欠你一的道歉的時候，趕快來做這項呼吸練習。這個左右交替式呼吸，也有異曲同工之妙，它能整合左右、調節陰陽平衡，你將得到月亮與太陽的祝福，成為一名剛柔並濟的生命勇士。各種性格的人都適合練習。

交替式呼吸令過分消極的人獲得滋養的能量、重拾和諧之感，也能讓太亢奮的人平靜下來、緩解躁動不安。

最棒的是，這個呼吸法，會幫助肺部排濁氣，因憤恨憂鬱而感到胸悶的人，不妨藉此消消氣。另一個練習的好時機是睡前，經常練習，你會睡得更甜更香更安穩。以下「鼻孔左右交替呼吸分解動作」按圖示動作重複三次，換邊，同樣再做三次即大功告成。

參考圖左，採金剛坐姿，肩膀與上半身挺起；往右看，參考圖右，手指比一打出去，手腕向下向內轉一圈。(圖/時報出版提供)

參考圖左，收回手，將右邊鼻孔壓住；再參考圖右，從左邊鼻孔吸氣，吸的時候慢長細，吸到最飽的時候憋氣三秒，接著用力快速從左鼻孔出氣，出氣的時候快急粗。(圖/時報出版提供)