【焦點一：第三方 Cookie 退場大限延至 2024 年，Google 啟用兩階段逐步禁用】

廣告人，你正為即將失去 Cookie 而感到焦慮嗎？現在，你多了兩年的時間，可以慢慢探尋無餅乾的替代方案！2020 年 1 月，Google 官方宣佈於瀏覽器中，逐步禁用第三方 Cookie，並且將於 2022 年實現全面封阻——聲明一出，引起數位廣告界一片譁然，深怕未來難以精準追蹤用戶的網路行為，重挫廣告投放的效益。其後，發佈商與廣告商紛紛思索 Cookie 退場後的應對策略，「Cookie 替代方案」亦成為業內熱門的討論話題。然而，本月（6）24 日，Google 於官方部落格發表一項聲明，指出將推延棄用 Cookie 的時間表，預計於 2024 年前（2023 年底）逐步淘汰 Cookie。

本（6）月24 日，Google 於官方部落格發表一項聲明，指出將推延棄用 Cookie 的時間表，預計於 2024 年前（2023 年底）逐步淘汰 Cookie。（圖／Google Blog）

官方聲明指出，希望透過此一調整，給予發佈商、廣告商和開發者更充裕的時間，以測試和建構可行的替代方案；同時，Google 內部也必須花更多時間評估新技術、收集反饋並進行迭代。業界部分人士對 Google 的政策調整並不訝異，畢竟關於「隱私沙盒（Privacy Sandbox）」（Google 為兼顧隱私保護與網路追蹤而提出的新技術）的早期測試，已被推遲至今年底或明年初；另一方面，由於 Google 的決策涉及全球廣告生態圈的利益，無論做出什麼決定，都勢必受到監管與審查，使得行動必然緩慢。

Google 正與英國競爭及市場管理局（CMA）合作，評估關於第三方 Cookie 的政策更動，目前預計經過兩階段逐步完成禁用。第一階段將於 2022 年末開始，推出測試完成後的隱私沙盒，並將在 Chrome 中啟用 API，搜集發佈商與廣告商的採用情形與反饋；第二階段將最晚於 2023 年 10 月啟動，於 2024 年前停止支援第三方 Cookie。

【焦點二：iOS 14 隱私新政上線滿兩個月！臉書針對初版應對政策提出三項更新】

4 月 26 日正式上線的 iOS 14 隱私政策，規定應用程式必須取得用戶的積極同意，方可取用廣告識別碼（IDFA）、追蹤用戶行為與相關數據；此一更新勢必影響應用程式商投放與優化廣告的能力，使得臉書於更新上線前，便推出一套 應對架構。近期，臉書對初版的應對架構做出了三項更新與優化：

1.更改「彙總事件成效衡量（AEM）」事件，不再強制暫停廣告 72 小時

由於臉書能追蹤的已完成事件無法像過去一樣完整，官方在 iOS 14 上線前，推出了「彙總事件成效衡量（AEM）」來處理來自 iOS 裝置的像素轉換事件。每位廣告主必須為自己的網站設定最多八個轉換事件，並排列優先順序，未來投放轉換廣告（Conversion Ad）時，只能選擇這八個指定轉換事件的其中一個進行最佳化，而報表也只會呈現彙總事件中的八個事件。

過去，當廣告主更改彙總事件的內容與順序時，相關廣告將強制暫停 72 小時；然而自 6 月 16 日起，廣告主將不受此限制。但須注意，廣告主若編輯了彙總事件，72 小時內無法再次進行調整。

2.開放優化 AEM 中八個轉換事件以外的目標

如前所述，過去廣告主投放轉換廣告時，只能選擇八個指定轉換事件中的其中一個，來進行最佳化；自 6 月 16 日起，官方開放廣告主選擇指定轉換事件外的事件來進行優化。但須注意，若廣告主這麼做，廣告將不會觸及 iOS 14 以上的用戶，也不會收到來自 iOS 14 以上用戶的任何報告。

3.轉換數據將包含預估模型，納入「拒絕追蹤之 iOS 14 用戶」的成效數據

自 6 月 30 日起，官方將推出轉換預估模型，使用「允許追蹤」的 iOS 14 用戶之數據，來推估廣告在「不允許追蹤」的用戶中所達到的成效。也就是說，未來廣告主將可在報表中獲知此一資訊，以此進一步理解廣告的真實成效。須注意，轉換模型僅適用於歸因設定為「點擊後七天」的行銷活動。

【焦點三：IG 推 Reels 廣告、測試將「推薦貼文」加入動態河道】

你喜歡看短影音嗎？如果答案是 Yes，那麼你一定很期待 IG Reels 盡快登陸台灣！IG Reels 是一項短影音功能，內建於 App 中的一個區塊，提供用戶短影音創作工具與獨立的發布、瀏覽區域。此一功能於 2020 年八月推出，並在今年擴展至全球 50 個國家，包含馬來西亞、越南、巴西等。

由於 Reels 是一個很新的功能，過去，用戶僅能發布原生 Reels，無法建立 Reels 廣告；然而，就在 6 月 17 日，官方正式於全球推出宣佈 Reels 廣告，只要處於此功能的開放地區，即可將廣告投放至 Reels 版位，Reels 廣告將和限時動態廣告類似，出現在原生的 Reels 之間。此一更新彰顯了 IG 發展短影音功能與提升其商業價值的野心。

在推出原生的 Reels 之後，彰顯了 IG 發展短影音功能與提升其商業價值的野心。（TenMax提供）

另一方面，IG 傳出正在測試於動態河道中加入「推薦貼文」，讓用戶勾選自己有興趣的主題、「自己決定演算法」，以看到更多自己可能感興趣的內容；另一方面，這也可能使用戶較難看到親友、追蹤中的創作者所發布的內容，減損 IG 的純粹性。

IG 傳出正在測試於動態河道中加入「推薦貼文」，讓用戶勾選自己有興趣的主題。（TenMax提供）

【焦點四：聲音經濟持續發展，Spotify 推「類 Clubhouse 功能」Greenroom】

自從 Clubhouse 異軍突起、席捲全球後，各大社群巨頭紛紛注意到聲音社群的無限商機。過去我們已經分享過，臉書、推特和 LinkedIn 等，皆以推出自家的類 Clubhouse 功能；現在，連串流音樂平台 Spotify 也打算參一咖。

Spotify 於 6 月 17 日正式推出了一款獨立 APP，名為「Greenroom」，全球 iOS / Android 用戶皆可下載使用。Greenroom 的設計基本上與現有的聲音社群大同小異，最重要的賣點在於其平台上為數眾多的藝術家、音樂創作者、Podcast 主持人⋯⋯等，這些才華洋溢的明星，將可以在此平台與大眾發展連結、開啟互動。

Spotify 於 6 月 17 日正式推出了一款獨立 APP，名為「Greenroom」，全球 iOS / Android 用戶皆可下載使用。（TenMax提供）

在 Greenroom 上的房間對話，可在結束後下載備份，並可上傳成為 Podcast 單集，為 Spotify 自身龐大的 Podcast 社群注入新的內容能量。目前，Greenroom 上的每個房間，最多可容納 1000 名用戶，未來有望持續擴增。同時，這也是 Spotify 跨足社群服務的重要嘗試。