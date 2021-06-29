【焦點一：第三方 Cookie 退場大限延至 2024 年，Google 啟用兩階段逐步禁用】

廣告人，你正為即將失去 Cookie 而感到焦慮嗎？現在，你多了兩年的時間，可以慢慢探尋無餅乾的替代方案！2020 年 1 月，Google 官方宣佈於瀏覽器中，逐步禁用第三方 Cookie，並且將於 2022 年實現全面封阻——聲明一出，引起數位廣告界一片譁然，深怕未來難以精準追蹤用戶的網路行為，重挫廣告投放的效益。其後，發佈商與廣告商紛紛思索 Cookie 退場後的應對策略，「Cookie 替代方案」亦成為業內熱門的討論話題。然而，本月（6）24 日，Google 於官方部落格發表一項聲明，指出將推延棄用 Cookie 的時間表，預計於 2024 年前（2023 年底）逐步淘汰 Cookie。

本（6）月24 日，Google 於官方部落格發表一項聲明，指出將推延棄用 Cookie 的時間表，預計於 2024 年前（2023 年底）逐步淘汰 Cookie。（圖／Google Blog）
本（6）月24 日，Google 於官方部落格發表一項聲明，指出將推延棄用 Cookie 的時間表，預計於 2024 年前（2023 年底）逐步淘汰 Cookie。（圖／Google Blog）

官方聲明指出，希望透過此一調整，給予發佈商、廣告商和開發者更充裕的時間，以測試和建構可行的替代方案；同時，Google 內部也必須花更多時間評估新技術、收集反饋並進行迭代。業界部分人士對 Google 的政策調整並不訝異，畢竟關於「隱私沙盒（Privacy Sandbox）」（Google 為兼顧隱私保護與網路追蹤而提出的新技術）的早期測試，已被推遲至今年底或明年初；另一方面，由於 Google 的決策涉及全球廣告生態圈的利益，無論做出什麼決定，都勢必受到監管與審查，使得行動必然緩慢。

Google 正與英國競爭及市場管理局（CMA）合作，評估關於第三方 Cookie 的政策更動，目前預計經過兩階段逐步完成禁用。第一階段將於 2022 年末開始，推出測試完成後的隱私沙盒，並將在 Chrome 中啟用 API，搜集發佈商與廣告商的採用情形與反饋；第二階段將最晚於 2023 年 10 月啟動，於 2024 年前停止支援第三方 Cookie。

【焦點二：iOS 14 隱私新政上線滿兩個月！臉書針對初版應對政策提出三項更新】

4 月 26 日正式上線的 iOS 14 隱私政策，規定應用程式必須取得用戶的積極同意，方可取用廣告識別碼（IDFA）、追蹤用戶行為與相關數據；此一更新勢必影響應用程式商投放與優化廣告的能力，使得臉書於更新上線前，便推出一套 應對架構。近期，臉書對初版的應對架構做出了三項更新與優化：

1.更改「彙總事件成效衡量（AEM）」事件，不再強制暫停廣告 72 小時

由於臉書能追蹤的已完成事件無法像過去一樣完整，官方在 iOS 14 上線前，推出了「彙總事件成效衡量（AEM）」來處理來自 iOS 裝置的像素轉換事件。每位廣告主必須為自己的網站設定最多八個轉換事件，並排列優先順序，未來投放轉換廣告（Conversion Ad）時，只能選擇這八個指定轉換事件的其中一個進行最佳化，而報表也只會呈現彙總事件中的八個事件。

過去，當廣告主更改彙總事件的內容與順序時，相關廣告將強制暫停 72 小時；然而自 6 月 16 日起，廣告主將不受此限制。但須注意，廣告主若編輯了彙總事件，72 小時內無法再次進行調整。

2.開放優化 AEM 中八個轉換事件以外的目標

如前所述，過去廣告主投放轉換廣告時，只能選擇八個指定轉換事件中的其中一個，來進行最佳化；自 6 月 16 日起，官方開放廣告主選擇指定轉換事件外的事件來進行優化。但須注意，若廣告主這麼做，廣告將不會觸及 iOS 14 以上的用戶，也不會收到來自 iOS 14 以上用戶的任何報告。

3.轉換數據將包含預估模型，納入「拒絕追蹤之 iOS 14 用戶」的成效數據

自 6 月 30 日起，官方將推出轉換預估模型，使用「允許追蹤」的 iOS 14 用戶之數據，來推估廣告在「不允許追蹤」的用戶中所達到的成效。也就是說，未來廣告主將可在報表中獲知此一資訊，以此進一步理解廣告的真實成效。須注意，轉換模型僅適用於歸因設定為「點擊後七天」的行銷活動。

【焦點三：IG 推 Reels 廣告、測試將「推薦貼文」加入動態河道】

你喜歡看短影音嗎？如果答案是 Yes，那麼你一定很期待 IG Reels 盡快登陸台灣！IG Reels 是一項短影音功能，內建於 App 中的一個區塊，提供用戶短影音創作工具與獨立的發布、瀏覽區域。此一功能於 2020 年八月推出，並在今年擴展至全球 50 個國家，包含馬來西亞、越南、巴西等。

由於 Reels 是一個很新的功能，過去，用戶僅能發布原生 Reels，無法建立 Reels 廣告；然而，就在 6 月 17 日，官方正式於全球推出宣佈 Reels 廣告，只要處於此功能的開放地區，即可將廣告投放至 Reels 版位，Reels 廣告將和限時動態廣告類似，出現在原生的 Reels 之間。此一更新彰顯了 IG 發展短影音功能與提升其商業價值的野心。

在推出原生的 Reels 之後，彰顯了 IG 發展短影音功能與提升其商業價值的野心。（TenMax提供）
在推出原生的 Reels 之後，彰顯了 IG 發展短影音功能與提升其商業價值的野心。（TenMax提供）

另一方面，IG 傳出正在測試於動態河道中加入「推薦貼文」，讓用戶勾選自己有興趣的主題、「自己決定演算法」，以看到更多自己可能感興趣的內容；另一方面，這也可能使用戶較難看到親友、追蹤中的創作者所發布的內容，減損 IG 的純粹性。

IG 傳出正在測試於動態河道中加入「推薦貼文」，讓用戶勾選自己有興趣的主題。（TenMax提供）
IG 傳出正在測試於動態河道中加入「推薦貼文」，讓用戶勾選自己有興趣的主題。（TenMax提供）

【焦點四：聲音經濟持續發展，Spotify 推「類 Clubhouse 功能」Greenroom】

自從 Clubhouse 異軍突起、席捲全球後，各大社群巨頭紛紛注意到聲音社群的無限商機。過去我們已經分享過，臉書、推特和 LinkedIn 等，皆以推出自家的類 Clubhouse 功能；現在，連串流音樂平台 Spotify 也打算參一咖。

Spotify 於 6 月 17 日正式推出了一款獨立 APP，名為「Greenroom」，全球 iOS / Android 用戶皆可下載使用。Greenroom 的設計基本上與現有的聲音社群大同小異，最重要的賣點在於其平台上為數眾多的藝術家、音樂創作者、Podcast 主持人⋯⋯等，這些才華洋溢的明星，將可以在此平台與大眾發展連結、開啟互動。

Spotify 於 6 月 17 日正式推出了一款獨立 APP，名為「Greenroom」，全球 iOS / Android 用戶皆可下載使用。（TenMax提供）
Spotify 於 6 月 17 日正式推出了一款獨立 APP，名為「Greenroom」，全球 iOS / Android 用戶皆可下載使用。（TenMax提供）

在 Greenroom 上的房間對話，可在結束後下載備份，並可上傳成為 Podcast 單集，為 Spotify 自身龐大的 Podcast 社群注入新的內容能量。目前，Greenroom 上的每個房間，最多可容納 1000 名用戶，未來有望持續擴增。同時，這也是 Spotify 跨足社群服務的重要嘗試。

文章來源：原文
【臉書插旗、蘋果開攻】聲音經濟風起雲湧，創作者＆廣告主必知的三件事！
廣告主必看！iOS 14 衝擊 Facebook 廣告，五大影響、五大必做準備一次掌握
#趨勢焦點 #TenMax #Cookie #iOS 14 #Facebook