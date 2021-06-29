美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前提出，從2021年4月以來，民眾接種mRNA疫苗（輝瑞、莫德納）後罹患心肌炎和心包炎的病例快速增加。無獨有偶，傾全國之力推動新冠疫苗接種的以色列，調查逾5百萬名民眾中，也通報了數十例心肌炎案例，以30歲以下最為常見。官方指出，目前尚不清楚此一發生率是否異常偏高，也不確定與疫苗之間的關聯。但數據顯示，新冠肺炎確診者有1/3會合併急性心肌炎，造成重症或死亡，成為危及染疫者生命的重要關鍵之一。

●認識猝死殺手 難以預防的心肌炎

桃園敏盛醫院心臟內科主任陳念中醫師表示，心肌炎顧名思義是指心臟肌肉的發炎，心肌細胞受損釋放出心肌酵素，而心包炎則是包覆心臟的心包膜發炎，患者都常會有胸痛，呼吸困難與心悸症狀，診斷上常透過心肌酵素的上升與心電圖上ST波的變化做初步診斷。至於常見的致病機轉包括：

1.病毒細菌心肌感染引爆發炎反應

常見造成心肌炎的病毒包括流感病毒、腸病毒、也包括其他一些呼吸道感冒與腸胃炎病毒和此次的新冠病毒等；另外白喉桿菌、溶血性鏈球菌、傷寒桿菌等，這些病毒細菌若侵犯心臟肌肉，會使心肌細胞受傷損壞，迅速導致心臟收縮能力減弱，嚴重者引發心律不整與心臟衰竭猝死。

2.自體免疫風暴

當身體面對外在病毒，產生過度激烈的免疫反應，也就是俗稱的「免疫風暴」時，過強的發炎反應也會傷害心肌細胞。也有不少新冠肺炎引發重症，造成多重器官衰竭，是因為自體免疫反應過強所導致。其他如風濕病、類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、結節性多動脈炎等免疫疾病也會引發心肌炎，其中以風濕性心肌炎最為常見。

認識猝死殺手!難以預防的心肌炎。(圖/中時新聞網製作)

另外有一部份慢性心血管疾病，患者本身就有動脈硬化等血管問題，在身體急性發炎或血壓下降的休克狀態時，心臟的耗氧量會暴增，容易造成進一步的缺氧狀態，導致心肌壞死與心肌酵素升高。

陳念中醫師指出，以新冠病毒來說，國外數據顯示，確診重症患者大約7%左右是因引發心肌炎造成直接死亡。美國數據也顯示，約1/4的新冠病毒確診案例會伴隨發生心肌炎造成心肌損傷，影響患者的預後狀況。此外，具有高血壓、冠狀動脈心臟血管疾病、心肌病變等慢性心血管疾病病史的確診案例，伴隨發生心肌炎的死亡率，遠高於無慢性心血管疾病者。

陳念中醫師強調，若是由病毒感染引發的心肌炎，任何人都可能染病，別讓自己暴露在病毒與細菌的危險環境中，是主要防範關鍵。

至於施打新冠疫苗與極低比率的心肌炎發生是否有直接關係，還有待進一步數據解析與臨床學術報告。以現階段來說，施打疫苗獲得保護力，對避免感染病毒後造成更高風險的重症與生命威脅，仍是利遠大於弊。

●發燒、疲勞、呼吸急促和胸痛別輕忽 心肌炎復原後也應定期追蹤

疫情期間，陳醫師也特別提醒確診輕症或是居家檢疫、居家隔離的民眾，若出現發燒、疲勞、呼吸急促和胸痛、嘔吐等症狀，應該速與醫護單位聯繫。除此之外，平日也應多注意鍛鍊心肺功能，保持有氧運動的習慣，藉由強化心臟功能，為非常時期打好健康基礎。

至於曾經發作心肌炎的民眾，陳醫師表示，最好保持定期複診的習慣，確定心肌復原良好、心臟功能正常。尤其若平日有易喘、下肢水腫症狀時，更要特別注意，否則長期恐致心臟衰竭，不可不慎。