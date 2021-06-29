新冠疫情為台灣醫療環境帶來衝擊，為了讓醫療人員能夠全力照顧染疫者，醫院診療降載，不少慢性病患者也擔心染疫風險而延緩複診。不過對於癌患來說，定期追蹤是掌握病情變化的重要關鍵，如何在疫情期間減少回診停留時間卻能獲得追蹤病情的精準報告，只需要抽血、不用做侵入性檢查就能檢測的「液態切片」技術，越來越受到重視。

●提早發現癌症 非侵入式「液態切片」適合多數癌種檢測

全球醫學界不斷研究各種最新方法對抗癌症，但「早期發現，早期治療」仍是最基礎的概念。基因檢測是近年來重要的早期預防方法之一，用以檢測人體DNA變異，以及提早發現某些疾病對其威脅程度或機率。除此之外，基因檢測還可用來找出病人適合的標靶藥物，作為癌症精準治療參考值之一。

中國附醫乳房外科鄭伃書醫師指出，相較於傳統癌症檢測需要透過腫瘤切片、穿刺等侵入性方式取得檢體，基因檢測癌症可以透過抽血，查驗血液中是否驗出循環腫瘤DNA。外界稱這樣的檢查方式為「游離腫瘤DNA檢測」或「循環腫瘤DNA檢測」，更常用的說法就是「液態切片」。

「傳統電腦斷層、超音波等影像型檢查，往往要等腫瘤已經有一定大小才會被看見；另外也可能受限腫瘤生長的位置，也許不利切片或做穿刺。同時有些病人身體狀況比較虛弱時，侵入性檢測也會造成病患風險。」這個時候，以抽血作為檢體的液態切片，就是相對適合的檢測方式。透過血液，查驗患者血漿中游離腫瘤細胞、游離去氧核醣核酸與外泌體等標的有無，來偵測癌細胞是否存在。

傳統切片與液態切片比較。(圖/鄭伃書醫師提供)

●用藥無效、癌症復發是癌患兩大最怕！定期抽血檢測有助追蹤、精準投藥

雖然癌症治療方式日新月異，標靶藥物針對病灶主體，盡量避免傷害人體正常組織，讓患者降低不適感。但若投藥效果不佳，往往需要嘗試換藥，只是不少藥物的副作用都讓病患感到不舒服。

鄭伃書醫師指出，液態切片檢測除了有助提早發現癌變之外，透過腫瘤DNA分析，醫師能判斷的治療決策將更為清晰，能大幅減少換藥的機率，達成精準醫療。

另外，即使癌症治療獲得成效，大多數癌患還是擔心復發，每次追蹤都像去聽宣判。鄭伃書醫師也提到，若能在追蹤期間，與腫瘤指數、電腦斷層、超音波等傳統檢測搭配液態切片，不但能更清楚瞭解這段期間的身體變化，對於用藥也更能精準掌握成效，堪稱全方位的癌症追蹤幫手。

●做個聰明病人 看懂基因檢測的重要眉角 別當冤大頭

不少人一聽到基因檢測有這麼多對健康與醫療「超前部署、精準防護」的好處，不管現在有病沒病，都想要試試。不過鄭伃書醫師提醒，各種基因檢測目前都屬自費，除了價格不斐之外，若以基因檢測作為癌症追蹤工具之一，最好定期檢測，才能以整體趨勢確認患者身體狀態。

除此之外，坊間基因檢測公司技術良莠不齊，檢測後的報告解讀能力也是關鍵。對此，鄭伃書醫師建議，在簽下檢測同意書之前，該注意幾個重點：

1.是否有兩套NGS(次世代定序)檢測？

鄭伃書醫師指出，雖然液態切片是透過一管血液檢測DNA，但是單一檢測有偽陽性的風險。鄭醫師舉例解釋，如果把身體每個細胞血球當成一個人，出狀況的癌細胞會打119，消防隊(醫師)就能出動救援。

不過打119的細胞也有誤報、謊報，通常是老化的白血球DNA變異造成，如果消防隊(醫師)也派人撞門打火(投以藥物)，可能就會造成過度治療，對病人身體影響甚鉅。

鄭伃書醫師強調，這就是患者在決定要做液態切片時必需具備的常識：為了避免將老化白血球的DNA變異也當成腫瘤細胞判讀，形成偽陽性，完善的液態切片作法應將血漿與白血球分離，以兩套NGS(次世代定序)檢測互相比對，患者可以詢問醫師或是醫檢單位是否具備這樣的技術。

以兩套NGS(次世代定序)檢測互相比對，才能確保檢測結果更為精準。(圖/鄭伃書醫師提供)

此外，液態切片也有偽陰性的問題。鄭伃書醫師指出，人體血液就像快速流動的河流，癌細胞可以當成河水中游動的魚。液態切片抽血有如拿網子撈魚，有可能因為魚還太小、太少，一網撈起別無所獲，成為偽陰性。因此若要以液態切片作為癌症是否復發、轉移的標的，最好依照醫生建議定期規律檢測，較能獲得精確數值變化，但仍依據個人經濟能力作為考量。

鄭伃書醫師指出，若就診醫院有開設基因諮詢門診，民眾可以多加利用，以獲得更完整全面的醫療建議，讓醫病溝通更順暢，有助身體復原。(圖/鄭伃書提供)

2.醫生對檢測報告的解讀能力足夠嗎？ 基因諮詢門診成新趨勢

做完基因檢測，受測者會收到完整報告，滿滿的英文與專有名詞，一般人難以理解。鄭醫師建議，越來越多醫院已經開設基因諮詢門診，若有意進行基因檢測前，可以先與醫師探詢。以中國附醫乳房外科為例，基因諮詢門診可以幫助病患釐清：

.醫病之間究竟想解決什麼問題。

.協助整理病史及家族史。

.藉以分析各種自費檢測工具的優缺點。

.送檢的利弊得失。

.與主治團隊溝通取得適合檢體。

.解讀複雜厚實的全英文報告。

.和主治團隊討論擬定治療及追蹤計畫。

液態切片這類的基因檢測技術，目前須自費，民眾在判斷時須全盤考量，才能做出對自己最好的決定。(圖/鄭伃書醫師提供)

鄭醫師提起，近來門診時有位55歲的患者因乳房腫塊就診，卻發現不但乳癌上身，還已轉移到肺、肝、骨頭等處，已是4期。若以傳統療法，就只能化療，但患者接受液態切片檢測後，發現有符合的標靶藥物可以治療，現在化療與標靶並進，「我們很高興看到，原本影像上密密麻麻的陰影，有不少已經淡去。」

鄭醫師笑說，當然療程還在進行，但病患光是知道有更多藥物能抗癌，就已經充滿信心，對於治療絕對有正面幫助。她也期待未來液態切片這類檢測方式，也能成為癌症醫療的必要利器，讓更多患者有選擇權，為自己的身體加油。