王室傳記作家雷希（Robert Lacey）指出，威廉王子私底下曾痛罵梅根是「該死的女人」。

英國哈利王子和梅根結婚後，他與威廉王子的矛盾就愈來愈深，雖然兄弟倆在祖父菲立普親王的葬禮上有過交談，讓外界以為兩人關係破冰，但王室傳記作家雷希（Robert Lacey）指出，兩人之間的衝突不會這麼快落幕，威廉王子甚至私底下曾痛罵梅根是「該死的女人」。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，王室傳記作家雷希25日在《每日郵報》撰文，指出威廉王子與哈利王子之間的緊張關係不太可能很快落幕。

4月17日菲立普親王葬禮過後，全球王室迷目睹兄弟倆在凱特的巧妙幫助下順利邊走邊交談，是兩人睽違一年後，首度在公開場合中互動，也讓外界燃起兩人能重修舊好的希望。

不過雷希指出，外界的美夢幾分鐘後就破滅了，在威廉與哈利走進城堡、遠離攝影機鏡頭後，兄弟倆又開始吵架了，一名共同友人疲憊且無助地聳肩表示，「他們在那裡如往常般激烈爭吵」，「兩人間的怒火及憤怒非常深，說了很多刻薄、傷人的話。」

雷希指出，「所以很遺憾沒有，菲立普親王葬禮後沒有和解，兄弟倆之間也沒有坐下來或迷你峰會。」

不過好消息是兄弟倆的共同朋友很多，細看2011年及2018年兩人結婚宴請的賓客名單，會發現重疊率相當高，涵蓋同學、玩伴、軍中同袍、王室顧問、幕僚、甚至是母親戴妃的友人，朋友們及家人都希望幫助這對兄弟重修舊好，再搭配白金漢宮內部智囊團的建議後，雷希指出目前已經有好幾個和平計畫付諸實行，就看7月1日兩人為母親雕像揭幕時會不會採納這些建議了。

雖然梅根出現後，兄弟倆的關係也跟著生變，但雷希指出，朋友圈並沒因此分裂或對立，在這對兄弟之間，友人們還是有各自支持、同情的對象，但他們並沒有試著升級對立，反而在兩位王子身上看到2種觀點：威廉王子對君主制的捍衛，以及哈利王子對妻子的捍衛。

雷希說，簡單來看就是愛對上責任，這也說明了為何整件事會如此令人痛心，共同朋友們為目睹這樁悲劇相互表達同情，經常討論如何彌補裂痕，不過他們也愈來愈感到絕望。

哈利的支持者指出梅根的性格結合了自我吹捧及自憐自艾兩種特質，因此可以理解為何威廉會被激怒，他們坦承梅根「500%是噩夢」，「永無止盡的宣傳，她太美國人了。」

不過另一方面，威廉與凱特的友人也坦承，這對夫妻曾經因為光芒被哈利與梅根搶走而感到嫉妒。友人們都希望能夠促成兄弟倆各自妥協。

雷希指出，哈利不斷向友人表示想要和解，而且也願意承認犯下的部份錯誤，不過當他再度回憶起某次他認為威廉或其他家人對梅根侮辱後，他的脾氣又上來了。

威廉的友人同樣也試圖點出最後底線，也就是英國王室無法再一次承受排擠家族中唯一一名混血成員的後果，威廉別無選擇，2022年女王迎接即位70周年紀念的白金禧年（Platinum Jubilee）慶典上，威廉只能忍氣吞聲讓梅根和他一起站在白金漢宮的陽台上，還得露出微笑。

雷希引述消息人士指出，友人曾安慰威廉，「每個人都有個難搞的弟媳」，威廉聽到後點頭認同，不過隨即突然就爆發了：「但看看那該死的女人怎麼對待我的員工，殘忍無情！」

梅根曾被她與哈利王子的通訊秘書卡納夫（Jason Knauf）投訴霸凌，逼迫多名員工離職，白金漢宮已經表示會展開調查。