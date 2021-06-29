【回憶殺】2011年香港情慾電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》打著「全球第一部IMAX 3D三級片」衝出破4千萬港幣（約新台幣1億4千萬）的好票房，甚至一度超越《阿凡達》和《鐵達尼號》的單日紀錄，轟動一時；除了鹹濕劇情備受討論，女主角藍心妍（原藝名：藍燕）話題性十足，曾自爆跟知名導演一夜戰3次、被周杰倫追求，如今10年過去，她在演藝圈發展得可圈可點，手上有多部作品將上映。

《3D肉蒲團之極樂寶鑑》劇情參考小說《肉蒲團》，敘述明代才子未央生（葉山豪 飾）追求肉體歡愉的路上，一見鍾情鐵玉香（藍心妍 飾），卻沉溺在酒池肉林的世界，與多位女子有眾多限制級的鏡頭，於全球10幾個國家轟動上映，因尺度非常大，造成廣大的迴響。

《3D肉蒲團之極樂寶鑑》的尺度非常大，圖右為另一位上空演出的艷星雷凱欣。（圖／龍祥育樂提供）

《3D肉蒲團之極樂寶鑑》2011年電影首映會。圖為雷凱欣(左起)、藍心妍、石詠莉、葉山豪、周防雪子。（圖／中時資料照）

香港女星藍心妍在此片擔任女主角鐵玉香，她外型清純亮麗、身材火辣，不惜犧牲色相全裸演出，迅速打開知名度，成為男影迷心中的性感女神；有人好奇為何藍心妍願意拍三級片，對此她在訪問中揭密，抖出19歲時在聚會認識某名導，見面第4次就上床，對方沒做任何避孕措施，「名導演的下體很大，很狂野，姿勢也很多，做的時間很長，且技巧很好。」那一晚總共激戰3次，本以為找到真愛，想不到卻遭對方拋棄，藍心妍性情大變，索性下海拍三級片。

只不過這位名導堅決否認藍心妍的說詞，強調雖然認識女方，但沒有交往過，兩人也好多年沒見面，相關報導已造成名譽毀損，會交由法律程序處理；此時藍心妍改口道歉，表示有些話不小心說出來，不知道會被報導，但發誓「說的全部都是屬實」。

除了此爭議，藍心妍還說周杰倫當年在大陸發展時，曾追求過自己，常常打電話約吃飯，雖然大讚對方人很好，但考量距離問題婉拒進一步的機會；不過此說法已被周杰倫一句「想紅請靠自己實力」打臉，大批網友忍不住嘲諷藍心妍想紅想瘋了。

事隔多年，藍心妍走過這些風雨，靠著姣好臉孔和不俗演技在演藝圈站穩腳步，在古裝劇《隋唐英雄》飾演宣華夫人大受歡迎，主演的懸疑電影《迷魂之密室逃脫》入圍好萊塢中美電影節金天使獎，近年拍攝的文藝電影《藍色金魚》、《特區》都有不錯的成績，直到現在依舊火紅，目前手上共有4部電影、1部網路劇將跟粉絲見面。