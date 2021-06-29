體驗漫威第一款開放世界RPG手機遊戲

在跨越多重宇宙的災難現場中，經典英雄角色、超級反派都將隆重登場

6月30日上午8:00觀看漫威世界首映會直播，搶先看遊戲玩法

(圖/網石公司提供)

網石公司(Netmarble Corporation)今(29日)宣布，與漫威娛樂合作的手機遊戲《MARVEL未來革命》即日起在全球展開事前預約。遊戲中不但有一系列世界知名角色登場，更有原創精彩故事、3A級高畫質3D畫面，《MARVEL未來革命》將帶領玩家沉浸在充滿緊張刺激的華麗開放世界中，站在第一線捍衛宇宙！

《MARVEL未來革命》故事從在多重宇宙中，多個地球聚合而成的全新「主要地球」展開序幕。在主要地球中，有特別的地區和任務等著玩家探索，包含高科技的「新史塔克市」、危機四伏的「九頭蛇帝國」、荒蕪崎嶇的「薩卡爾」等。身為最新組成的超級英雄團隊「歐米茄飛行隊」的特工，玩家必須並肩合作，抵擋來自超級反派的襲擊，並且在永無止盡的威脅中，捍衛主要地球。玩家可從「美國隊長」、「驚奇隊長」、「蜘蛛人」、「黑寡婦」、「鋼鐵人」、「奇異博士」、「星爵」和「暴風女」等8名角色中挑選進入遊戲，所有的角色都有來自歷代不同漫威宇宙的各式經典制服可穿戴，每個英雄有超過4億種服裝組合可搭配。

網石棒辣椒也在今天舉辦線上記者會，由總經理林大鈞分享遊戲最新遊戲資訊、未公開畫面，並宣告《MARVEL未來革命》正式在台灣等地展開事前預約。

「與像漫威這樣世界級IP合作多年後，這次再推出《MARVEL未來革命》，相信可以帶領玩家體驗前所未見的手機遊戲新境界。」網石棒辣椒總經理林大鈞提到，《MARVEL未來革命》提供玩家好玩又著迷的遊玩體驗，相信不論是漫威粉絲，或是休閒手機遊戲的愛好者，都能盡情在龐大世界觀中，享受獨特的動作RPG遊戲帶來的樂趣。

在《MARVEL未來革命》中，玩家將可善用小隊系統，強化和暢玩角色。此外，也可在豐富的玩家對戰(PvP)模式中，展現超級英雄的的高超技巧，盡情在1對1到10對10的激戰中，與高等級玩家交手。隨著玩家在遊戲中進展，更豐富的多人遊玩內容會陸續解鎖，將可體驗「閃電戰」、「特殊作戰」、「討伐戰」等內容。

「從新史塔克市閃閃發光的尖塔，到九頭蛇帝國的暗巷，各種由我們的網石好夥伴打造的開放龐大壯麗景象，等著全球玩家體驗。」漫威遊戲創意副總監Bill Rosemann說，「無論是以暴風女之姿在空中翱翔，或是以美國隊長身分披荊斬棘消滅敵人，在前所未見規模的世界，漫威將為玩家帶來符合他們期待，充滿動態、劇情、風趣的內容，相信可以滿足玩家擔任超級英雄的夢想。」

「這次與網石續寫前緣合作，讓我們可以帶來更開闊的世界、令人振奮的角色、粉絲喜愛的故事，讓手機玩家都能夠盡情體驗。」漫威遊戲產品開發總監Danny Koo說：「我們很開心能夠將這充滿革命性的手機遊戲與全世界玩家分享，並迫不及待大家可以立刻體驗！」

此外，台灣時間明天(30日)上午8:00時，玩家可在漫威官方YouTube、Twitter、Facebook和Twitch等社群平台，收看全球首映發表會，屆時將公開遊戲玩法。

《MARVEL未來革命》由Netmarble Monster研發，是網石與漫威娛樂繼長青熱門手機遊戲《MARVEL未來之戰》後，推出的第二款作品。《MARVEL未來之戰》在全球累計有超過1億2000萬人次暢玩。

《MARVEL未來革命》預計在今年下半年推出，玩家屆時可免費在雙平台下載體驗。即日起也開放在App Store和Google Play登記事前預約，玩家現在加入「歐米茄飛行隊」行列，還可在上市後獲得豐富好禮。

如欲觀看網石在韓國舉辦的《MARVEL未來革命》宣告記者會，可前往Netmarble TV YouTube頻道，以及官方Facebook粉絲專頁。

更多《MARVEL未來革命》的資訊，請參考官方網站，並可追蹤官方Facebook粉絲專頁、推特、Instagram和YouTube頻道。

《MARVEL未來革命》簡介

《MARVEL未來革命》是漫威第一款在行動裝置上打造的開放世界動作RPG遊戲，有著3A等級品質，並由漫威知名作家Marc Sumerak(作品包含蜘蛛人、復仇者聯盟等)打造原創、高質感、冒險導向的精彩劇情。在多重宇宙中，多個地球聚合成一個全新的「主要地球」，玩家將會加入全新組成的超級英雄團隊「歐米茄飛行隊」，擔任阻擋超級惡棍永無止盡的邪惡勢力和威脅的最後防線。玩家可從8位英雄中選擇角色暢玩，同時也可幫角色換上漫威宇宙歷代豐富而經典的制服，每個角色最多可搭配出4億種服裝組合。玩家可以幫超級英雄精挑細選搭配，同時也能探索開放世界的每個原創角落。更多關於《MARVEL未來革命》資訊，或是想加入遊戲行列，請參訪官方網站。

網石公司（Netmarble Corporation）集團簡介

2000年成立於韓國，網石公司為頂尖的遊戲開發和發行商，並打破手機遊戲體驗限制，推出高度創新的遊戲作品，包含《天堂2 ：革命》、《七大罪：光與暗之交戰》、《劍靈：革命》和《MARVEL未來之戰》。作為Kabam的母公司，同時也是Jam City和Big Hit Entertainment的主要股東，網石致力於透過其擁有知名的商標，並與世界各地不同IP所有權者合作，研發出多元的手機遊戲。更多資訊，請參考官方網站。

台灣網石棒辣椒股份有限公司（Netmarble Joybomb Inc.）成立於2012年7月，擁有專業的營運、業務、客服及行銷團隊。獨家代理手機遊戲包含《全民打棒球 Pro》、《精靈之境》、《奇迹暖暖》及《棒球殿堂》，並與疊紙遊戲聯合營運《戀與製作人》，此外也協助母公司網石公司（Netmarble Corporation）全球版遊戲台港澳地區的行銷與客服，如今已成為台港澳地區遊戲產業的領導品牌，穩坐手機遊戲市場龍頭地位。

Marvel Entertainment漫威娛樂簡介

漫威娛樂有限公司為華特迪士尼公司持有的全資子公司，是世界上以原創角色最聞名的娛樂公司之一。在80多年來，漫威娛樂在各式各樣平台打造出超過8000位角色，並將這些角色在娛樂、授權、出版、遊戲、數位媒體等領域發揮得淋漓盡致。欲瞭解更多詳情，請造訪marvel.com © 2021 MARVEL