度量寬宏的人幾乎從來不擺架子，總是和顏悅色與人相處，因此能擁有好人緣，搜狐網命理專欄點名，天秤座、金牛座、摩羯座的人脾氣最好，他們很有雅量，即使生氣也很少發飆，寬大為懷，做人做事堅持以和為貴。

▍1.天秤座

天秤座的脾氣可算是12星座中最好的，他們很少因為任何事情而暴跳如雷，即使再生氣，他們也懂得克制自己心中的怒火，這不僅是因為他們善於忍耐，更是他們自身素養極高的表現，不過，這可不代表天秤座膽小怕事或者愛裝好人，而是他們在面對各種讓人生氣的事情時，總是先以和為貴，以大局為重，不會為了發洩情緒而不顧彼此的感情，天秤座知道得饒人處且饒人，從而避免了許多矛盾。

▍2.金牛座

如果你見識過金牛座發飆，就一定被他們爆發出來的巨大能力嚇到，慶幸自己沒有招惹到他們。可是當你與金牛座熟識後，卻發現他們並不常發火，他們對人一向很有度量及耐性，面對別人無理取鬧不會放在心上，即使被欺騙或占便宜也都睜一隻眼閉一隻眼，只要你不觸碰金牛座的底線，他們就懶得跟你計較，頂多在心裡慢慢累積不滿，直到累積到一定程度才會發飆，因此金牛座平時是一個很少對人發脾氣的人。

▍3.摩羯座

摩羯座平時對人的態度都相當冷漠，不太會主動與人交談，看似天生排斥與人相處，所以對他不熟悉的人會以為他們很小氣。事實上，摩羯座很有度量，極少與人發生爭執。對摩羯座來說，與其有發飆的閒功夫，還不如投入到工作中，再說摩羯座也並非心胸狹窄之人，他們一向不愛與人計較，哪怕被人惹惱也會一笑而過，如此一來他們就能避免無謂的爭吵而浪費時間。