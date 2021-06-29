網紅家家（王盈）曾在直播時，不慎上衣滑落露2點，露點片段更遭人備份瘋傳，當時她一度關閉IG，後來挺過風波重啟帳號，粉絲數也跟著增加，現有超過28萬人關注；常在網上分享生活的她，近日又曬出一系列美照，網友卻把重點全放在滑落一邊的肩帶，激動直呼：「快掉下來了」。

為了落實防疫規範，許多人已經關在家裡1個多月，而家家也不例外，日前她就發文：「在家發霉，曬個日光」，似乎自己找到了解悶的方法，照片中的她，穿著低胸小背心，中空露出纖細蠻腰，背心的大深U剪裁更露出深邃事業線，尤其肩帶還滑落一邊，使得渾圓雙球幾乎快彈出，性感破表。

家家低胸背心肩帶滑落一邊，讓男粉暴動。（圖／翻攝自IG）

家家相當滿意這系列美照，網友也大讚好辣。（圖／翻攝自IG）

家家更不藏私分享拍美照秘訣，透露基本配備是腳架和日光燈，滿意說：「這系列的神韻都好對味，日光燈怎麼拍怎麼美」，並下Tag強調這樣拍完全不需修色調，要女孩們拍起來。

家家一Po辣照，立刻吸引大批男粉歪樓留言「快掉下來了」、「第一張好色。真想幫你把肩帶拉下來」、「真想扯下來」、「衣服好好穿」、「好胸」，也有不少粉絲大讚她的拍照技術，直誇「這光影拍起來蠻有特色的」、「好美」、「這系列很可以」。