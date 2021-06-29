郭書瑤（瑤瑤）有著天使臉孔魔鬼身材，近期除了戲劇表現出色外也往不同領域發展，她昨（28日）郭書瑤在社群分享自家品牌的穿搭方式式，而她姣好身材曲線太犯規，讓粉絲留言「要報警啦！」

郭書瑤昨（28日）在Instagram分享最近的生活照片，她穿細肩帶粉紅色短版上衣，戴著一頂白色的休閒棒球帽，下半身搭配著大V牛仔短褲，讓身材嬌小的她看起來雪白腿更修長，腰際懸掛著精品淺藍色的腰包，也讓人不自主的留意露出的小蠻腰，而郭書瑤的3連拍示範穿搭，讓她的身材曲線畢露，粉色系貼身上衣更加襯托出飽滿上圍。

而郭書瑤在貼文寫下：「穿這樣進公司上班，可以嗎？！」更分享自己內心有3種不同的想法，第一、想當美麗的老闆，第二、要很有威嚴老闆，第三、其實我不是老闆。並附上同一套服裝，擺出三個不同姿態的動作，用情境式的照片更進一步地，來表達內心真實的想法。

藝人安心亞並在貼文下留言：「小辣妹！」粉絲朋友也留言回應：「員工們，會無心上班」、「辣老闆！」、「穿這樣進公司也太清涼」、「身材讓人好羨慕！」、「從今天起，公司開始穿制服！制服範本就是這一套」、「穿這樣進公司員工會群聚哦!」、「這樣員工，會不認真上班！」、「好想要那個包包」。